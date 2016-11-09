محمدعلی وکیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سخنان اخیر رئیس جمهور در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات درباره آزادی رسانه‌ها و نیز سخنان دو روز قبل رئیس قوه قضائیه در پاسخ به روحانی، اظهار داشت: من امیدوارم که از رهگذر این دیالوگ از راه دور دو رئیس قوه، امنیت رسانه ها بیش از گذشته ارتقاء یابد و رقابت همیشه بر سر آزادی میان رسانه ها باشد.

وی ادامه داد: نقد درون دستگاهی در خصوص میزان پایبندی به آزادی مطبوعات و رسانه ها همیشه مفید است؛ فرقی هم نمی کند که رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه را نقد کند یا برعکس، مهم این است که مسابقه برای برخورد با رسانه ها نباشد بلکه برای مصونیت‌بخشی به آنها باشد.

عضو ناظر مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات، با بیان اینکه باید این مسئله را به فال نیک گرفت که برخورد با رسانه ها برای سران قوا امر مطلوبی نیست، تصریح کرد: حالا اینکه میزان پایبندی به این شعار چقدر است، امر ثانویه‌ای است؛ ممکن است رئیس جمهور در محافل خصوصی از روئین‌تن بودن برخی رسانه ها و نیز پایین بودن امنیت طیف گسترده ای از رسانه ها گلایه داشته که درک این مسئله، امر چندان پیچیده‌ای نیست.

توقیف رسانه‌ها جز در موارد نادر و استثنایی اتفاق نیفتد

وکیلی در پاسخ به این مسئله که در یک سال گذشته چندین رسانه اصولگرا با شکایت دولت به دستگاه قضایی معرفی شده اند و سایت جهان نیوز هم ۵ ماه به طور کامل توقیف بوده، اظهار داشت: این مسئله را قبول دارم و حرف شما، حرف من را نفی نمی‌کند؛ توقیف هر رسانه ای به هر بهانه ای و با شکایت هر دستگاهی که باشد، کار حکیمانه‌ای نیست؛ اگر باب توقیف رسانه بسته شود و جز در موارد نادر و استثنائی استفاده نشود، پایه مصونیت رسانه ها افزایش می‌یابد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توقیف رسانه خوشایند نیست؛ حالا چه سایت جهان نیوز باشد و چه سایت معماری نیوز.

وی تصریح کرد: همه باید نسبت به انتقادات جامعه رسانه ای سعه صدر به خرج دهند و به جای مسابقه توقیف رسانه ها مسابقه تحمل‌پذیری بدهند و ما نیز امیدواریم که دیالوگ اخیر دو رئیس قوه نیز در همین راستا باشد.

به گزارش مهر، حسن روحانی رئیس جمهور شنبه ۱۵ آبان ماه در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات گفته بود: «اگر اصحاب رسانه، امنیت نداشته باشند و دل نگران امنیت خود، راه و شغل خود، خط و قلم خود باشند چطور می‌توانند امنیت را بیافرینند. از قلم شکسته و دهان بسته انتظار کاری نیست؛ قلم ها را به بهانه های واهی نشکنید، دهان‌ها را به بهانه های غیراساسی نبندید، بگذارید در این جامعه آزادی باشد...»

در پی این سخنان رئیس جمهور، دو روز پیش آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی اظهار داشت: برخی می گویند قلم ها را به بهانه های واهی نشکنیم یا دهان ها را به بهانه‌ای غیراساسی نبندیم؛ واضح است خطاب آنان به دستگاه قضایی است... برادر بزرگوار! شما خودتان شفاهاً یا کتباً با واسطه یا بی‌واسطه بارها گفته اید که چرا با فلان روزنامه یا فلان سایت برخورد نمی کنید یا نزد مقام معظم رهبری گلایه می کنید که چرا دستگاه قضایی با فلان روزنامه برخورد نکرده است. اما وقتی در بین اهالی مطبوعات و رسانه حضور می یابید ندای آزادی مطبوعات سر می دهید و اینکه قلم‌ها را نشکنید و دهانها را نبندید! البته ما به هیچ کدام از این سخنان کاری نداریم و راه قانونی خود را می‌رویم.»