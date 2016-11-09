کار پلیس باید ارزشی و با صلابت باشد/ ایران امروز کشوری مقتدر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما در همایش کوپ (کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی استان کرمانشاه) که صبح امروز در محل مجتمع فرهنگی رفاهی بعثت برگزار شد، گفت: پلیس یک شخصیت آرامش بخش است و در هر قضیه ای که وارد می شود با حضور آنها مردم احساس امنیت می کنند.

وی با اشاره به اینکه پلیس نقش اساسی و مهمی در جامعه دارد، افزود: همانگونه که فرمانده کل قوا تاکید دارند پلیس باید کارش ارزشی و با صلابت و اقتدار باشد.

آیت الله در ادامه با تاکید بر لزوم ایستادگی در مقابل نفوذ دشمنان خواستار این شد که مسئولین با هوشیاری کامل جلوی نشر این عمل را بگیرند.

وی امانتداری را در راس کار مسئولین بیان و تصریح کرد: امام راحل و مقام معظم رهبری به گونه ای عمل کرده اند که دشمن نمی تواند کوچکترین خدشه ای به آنها وارد کنند و مسئولین باید از ایشان درس بگیرند.

وی به موقع حاضر شدن در محل کار را یک نوع امانتداری بیان کرد و افزود: مدیران و مسئولان باید در این خصوص اهتمام ویژه داشته باشند چرا که در این صورت می توانند موفق عمل کنند.

امام جمعه کرمانشاه خاطر نشان کرد: اینکه مقام معظم رهبری هنوز توصیه می کنند که وصیت نامه امام(ره) را دستورالعمل کار خود قرار دهید بخاطر این است که دشمن از امام(ره) واهمه دارد.

وی بیان داشت: امروز کشور ما یک کشور مقتدر است تا جایی که رهبر ما اراده می کند که سوریه، یمن و لبنان بمانند و دشمنان اسلام ایران را در تصمیم گیری ها موثر می داند.

امام جمعه کرمانشاه در پایان تاکید داشت: باید نسبت به نظام امانت دار بوده و این امانت را نسل به نسل به آیندگان برسانیم.