راه نجات بشر تمسک به قرآن است/قرآن راهگشای مشکلات بشریت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداسماعیل خطیب صبح چهارشنبه در آیین افتتاحیه چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم مرحله منطقه ای در سالن اجتماعات دادگستری آذربایجان غربی افزود: ممارست و تمرین در قرائت قرآن و توجه به ان باعث جلوگیری از لغزش های زندگی و اخلاقی می شود و راه نجات بشر و پیشرفت تمسک به قران است.

وی با اشاره به اهمیت قرائت قرآن کریم و تاثیر ان در زندگی انسان ها عنوان کرد: قرآن راهگشای همه مشکلات انسان و بشریت و موجب سعادت بشر در دنیا و آخرت و هدایت است.

حجت الاسلام خطیب با تاکید بر اینکه هر گونه آزادی در کشور در صورتی مقبول است که در چارچوب قرآن باشد اظهارداشت: ترویج آموزه های قرآنی باید در بین نسل جوان جامعه توسعه یابد.

نماینده مردم استان آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری نیز در این مراسم با اهمیت به جایگاه قرآن از ابتدای خلقت بشریت تاکید کرد: بنا بفرموده آیه شریفه قرآن، حاملان قران در روز قیامت در صف پیامبران و قرآن خواهند بود.

آیت الله سید علی اکبر قریشی با بیان اینکه اگر بتوانیم نماز و قرآن را در مملکت ترویج دهیم همه مشکلات حل می شود اظهارداشت:کسانی که سنگ آمریکا را بر سینه می زنند زبان انها با قران و پیشانی اشان با سجده اشنا نیست.

نماینده مردم استان در خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: دوای درد ما در ترویج نماز و قرآن است و مدیران ما هر چقدر بتوانند این مهم را ترویج دهند جا دارد.

وی ادامه داد: برخی از سران فتنه و آمریکا شعار می دهند که امید ما به دانشگاه بود و شیطنت کردند ولی بسیج دانشگاه را فتح کرد و در مقابل آنها ایستاد چون قران در ذهن و روحشان جا افتاده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی هم در این مراسم گفت: در چند سال اخیر توجه ویژه ای به مسایل فرهنگی و قرآنی در قوه شده و این جای تقدیر دارد و در کنار کمبود اعتبارات با اختصاص بودجه به این معاونت شاهد افزایش اقدامات شده ایم.

توکل حیدری افزود: با این حال با توجه به شرایط پیش رو و گرفتاری های مجموعه ضروری است جذب نیروهای تخصصی به معاونت فرهنگی باید در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.