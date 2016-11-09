داعش نتوانست از مرزهای ما عبور کند/لزوم آمادگی در زمان صلح

به گزارش خبرنگار مهر، امیر احمدرضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه در مراسم رونمایی از ۲ بالگرد بازسازی شده هوانیروز که در محل پایگاه یکم هوانیروز کرمانشاه برگزار شد، ضمن تسلیت ایام اربعین حسینی وبا اشاره به تلاش های امیر احدی در هوانیروز و تقدیر از فعالیت های این مقام نظامی گفت: از زمانی که ایشان سکان هدایت هوانیروز را به عهده گرفتند، هوانیروز را از حالت سنتی خارج کرده و حقیقتا هوانیروز وارد یک فضای جدید شد و از مرزهای دانش حرکت کرد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی تصریح کرد: هیچگاه فراموش نمی کنم که اولین شبیه سازها که وارد هوانیروز شد با دست توانای این برادر عزیز و هدایت های هوشمندانه ایشان انجام شد که در ابعاد دیگر همه این کار شد و بعد از ایشان هم با هدایت های امیر یاری هم حقیقتا کارهای ارزنده خوبی در هوانیروز صورت گرفت.

وی با اشاره به مناسبت های ماه صفر، یکی از مناسبت های این ماه را جنگ «صفین» دانست و گفت: این جنگ، یکی از طولانی ترین جنگ های صدر اسلام بود. ما ۱۴۰۰ سال است که از حادثه عاشورا می گوییم که در چند روز و یک صبح تا ظهر عاشورا اتفاق افتاد اما جنگ صفین بیش از ۱۱۰ روز طول کشید.

وی تصریح کرد: در این جنگ، آقا امیرالمومنین به خاطر اینکه نشاط و شادابی را در سربازانش حفظ کنند، تا فرصتی دست داد لشکریان را جمع کرد و برایشان سخنرانی می کرد و اگر فرصتی برای خودشان نیز دست نمی داد ازفرمانده هان لشکر خود از جمله امام حسن(ع) و امام حسین (ع) می خواستند که برای لشکر سخنرانی کنند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی گفت: مالک اشتر و عمار یاسر هم از فرماندهان حضرت در این جنگ بودند و خیلی جالب است بدانید که «شمربن ذی الجوشن» نیز یکی از فرماندهان امیرالمومنین در این جنگ بود. اما ببینید وابستگی های به دنیا چه بلایی به سر آدم‌ها می آورد که شمر مقابل ابی عبدالله می ایستد.

ضرورت آمادگی در زمان صلح برای پیروزی در جنگ

وی خاطر نشان کرد: تا فرصتی دست می داد حضرت برای سپاهشان سخنرانی می کردند و زمانی که فرصت نمی کردند آن را به امام حسن (ع) و امام حسین (ع) می سپردند که در یکی از این سخنرانی ها آقا ابی عبدالله لشکریان را جمع می کنند و می فرمایند: «آگاه باشید که جنگ یک گزند بازدارنده است. چه بخواهید چه نخواهید سراغ شما می آید و شما را درگیر می کند و طعمی تلخ دارد، طعم جنگ تلخ است و آنقدر تلخ است نمی توانید آن را یکباره سر بکشید، بلکه شما ناچارید جرعه جرعه بنوشید.»

امیر پوردستان ادامه داد: بنا به فرمایش امام حسین(ع)، شما مجبورید در جنگ جوان از دست بدهید، از دست دادن عزیزان را ببینید، مظلومیت ها و قحطی در جنگ وجود دارد. ایشان در فرمایشاتشان ادامه می دهند اگر کشوری، اگر ملتی خودش را آماده کند و از ناملایمات و ناگواری‌های این اتفاق نهراسد، او در جنگ پیروز است و باید برای جنگ خودمان را آماده کنیم.

وی افزود: کسی که به دنبال صلح است باید خودش را آماده کند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی تاکید کرد: اکنون باید آمادگی های لازم برای جنگ اتفاق بیفتد و مسیرهای لازم مشخص، مهمات آماده به کار شود و خاکریز زد. در زمان جنگ فرصت این کارها نیست.

امروز با چهره تازه ای از تهدید روبرو هستیم

وی یکی از اصلی ترین وظایف نیروهای مسلح در زمان صلح را حفظ و آمادگی رزمی و تجهیزات در ذیل تدابیر نورانی فرماندهی معظم کل قوا دانست و گفت: امروز ما با چهره تازه ای از تهدید روبرو هستیم ، تهدیدی که با گذشته فرق می کند.

امیر پوردستان تصریح کرد: بعد از سال ۲۰۰۱ و حادثه ۱۱ سپتامبر یک فضای تازه امنیتی بر دنیا حاکم شد و فضای جنگ ها فضای ناهمتراز شد. به معنای مقابله یک کشور که از فناوری های بسیار پیشرفته ای برخوردار است، در مقابل کشوری که از فناوری‌های کمتری برخوردار است.

وی افزود: اما در سال‌های اخیر، فضای جدیدی پیش روی ما است که همان جنگ های نیابتی است که بازیگران این فضا، گروهک های تروریستی و تکفیری هستند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی تاکید کرد: ما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ضمن اینکه خودمان را برای مقابله با فضای ناهمتراز که جنگ با آمریکاست آماده می کنیم، این فضای جنگ‌های ناهمتراز را هم باید مد نظر داشته باشیم که به حمدالله مد نظر داریم.

داعش نتوانست از مرزهای ما عبور کند

وی با بیان اینکه ما وظیفه داریم خودمان را متناسب با تهدید آماده کنیم گفت: امروز تهدید گروهک های تکفیری نزدیک ما است. سال ۹۳ آزمایش خوبی برای ما بود و همه ما شاهد بودیم که در یک زمان کوتاه، داعش از غرب عراق خودش را به شرق عراق رساند و یک نگرانی عجیبی هم در مرزها و مرزنشین های ما به خاطر سرمایه گذاری که در سال های اخیر انجام داده بودند ایجاد کرده بود.

امیر پوردستان خاطر نشان کرد: در آنزمان مجموعه نیروی زمینی ما خوب ورود کرد و با ارائه قابلیت های خودش باعث شد، داعش نتواند دیگر جلو بیاید و یکی از کارهایی که خصوصا در حوزه هوانیروز انجام شد، این بود که خلبانان ما هم زمینی رفتند خط قرمز ۴۰ کیلومتر را شناسایی کردند و هم هوایی این شناسایی را انجام دادند که کار خیلی بزرگی بود که با مجوز ستادکل و هماهنگی دولت عراق انجام و این خط قرمز ترسیم شد.

وی تصریح کرد: برای من جالب بود که خلبانان چند روز بعد، اجازه پرواز در شب را خواستند تا مسیر را کنترل کنند تا اگر این اتفاق در شب افتاد، بتوانیم با دشمن برخورد کنیم.

فرمانده ارتش جمهوری اسلامی گفت: این حضور گسترده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با داعش هم به دل داعشی ترس انداخت و هم قوت قلبی برای حکومت اقلیم و ارتش عراق شد که بتوانند مقابل آن بایستند.

وی خاطر نشان کرد: ما می دانیم که بخشی از داعش به افغانستان آمده است و بخشی از طالبان هم با او بیعت کرده است و هم اکنون نزدیک مرزهای ما نیستند اما همانگونه که فرماندهی معظم کل قوا فرمودند، اینها علاقه مندند خودشان را به مرزهای ما نزدیک کنند و ما خودمان را برای مقابله با داعش باید آماده کنیم.

امیرپوردستان تاکید کرد: این تهدیدی است که آمریکایی ها خیلی علاقه مند ما را با آن درگیر کنند و کشورهای مرتجع منطقه چون عربستان هم دارند پول هزینه می کنند و باج های سنگین می دهند به کسانی که خودشان را به مرز نزدیک کنند و یک کار انتحاری، تخریبی و انفجاری انجام دهند.

وی افزود: تاکتیک داعش را هم همه ما می دانیم که به چه شکلی دارد انجام می شود لذا ما باید آماده باشیم و در این فضا و این عرصه هوانیروز نقش محوری دارد.

قبل از نزدیک شدن داعش به مرزهایمان مقابل آن می ایستیم

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: راهبرد نیروی زمینی برای مقابله با داعش این است که داعش قبل از نزدیک شدن به مرز باید از بین برود و نمی پذیریم داعش به مرزهای ما بیاید و با آن بجنگیم.

وی داشتن اشراف اطلاعاتی را از ضروریات برای این موضوع دانست و گفت: ما باید اشراف اطلاعاتی داشته باشیم از زمانی که هسته های داعش شکل می گیرند و می خواهند به مرزهای ما نزدیک شوند.

امیر پوردستان افزود: دومین اقدام این است که قبل از حرکت آنها و رسیدنشان به مرزها، آنها از بین بروند که یکی از اقدامات ما عملیات سد و موانع است که جلوی آنها سد بشیم و نتوانند بیایند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی گفت: کار اصلی را هوانیروز باید انجام دهد، هم نیروها را به موقع جابجا کند هم تجهیزات را به آنها برسانند.

نتیجه تحریم ها برای کشور ما خودکفایی بود

وی با اشاره به تحریم ها علیه ایران گفت: در زمان اوباما این تحریم ها بیشتر شد و اسم آن را گذاشتند تحریم های فلج کننده و تمامی مسیرهای اقتصادی را به روی ما بستند و به کشور ما خیلی فشار آوردند. اما تحریم با تمام مضیقه ها برکاتی درش هست و خیر زیاد تحریم خودکفایی بود که حضرت امام (ره) در جوانان ما دمیدند.

امیر پوردستان گفت: این خودکفایی است که مهندس ما مانند یک روحانی اینجا سخن می گوید و تمام توسل و توکلش به خدا است و همین با خدا بودن است که پنجره های ذهنش را باز می کند و اینکار را انجام می دهد.

وی تاکید کرد: خدا شاهد است که اروپایی ها و آمریکایی ها از این موضوع متعجب هستند که چطور همچین اتفاقی می افتد. می گفتند ما خودمان را مسخره کردیم با این تحریم ها، ما تحریم کردیم اما بالگرد روی هوا است و کشتی و تانک حرکت می کند.

وی گفت: تحریم هایشان به جهت این تدین و ولایتمداری و ابتکار و خلاقیت که از بستر ایمان بلند می شود به زمین خورده است.

پایگاه هوانیروز کرمانشاه از موفق ترین پایگاه های ارتش است

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، یکی از موفق ترین پایگاه ها را پایگاه هوانیروز کرمانشاه دانست و گفت: این پایگاه، یک پایگاه درگیر است و قرارگاه های ارتش و سپاه را روز به روز دارد پشتیبانی می کند و با این حجم کار بعد خلاقیت و بازسازی بالگردها یا «هنگرکویین» را نیز انجام می دهد و از این نظر نیز جزو موفق ترین پایگاه ها است.

وی افزود: این بحث هنگر کویین زمان امیر احدی کلید خورد و هم اکنون این بحث یک بحثی است که به صورت جدی با آن برخورد می شود و در پایگاه کرمانشاه به خوبی انجام شده و این توان و ایمان و تدین باعث شده خلا های پولی و مالی و تحریم ها رنگ ببازد.

امیر پوردستان در پایان از تمام نیروهای پایگاه هوانیروز استان کرمانشاه تقدیر کرد و گفت: من دست این عزیزان را می بوسم که اسناد هویت و ایمان جمهوری اسلامی هستند.

لازم به ذکر است در این مراسم، بالگردهای بازسازی شده به صورت نمادین به پرواز درآمدند.