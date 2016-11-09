همکاری علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و دانشگاه زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی اعلام کرد: این تفاهم نامه در ۶ ماده و دو نسخه توسط خلیل جمشیدی رییس دانشگاه زنجان و نیراعظم خوش خلق سیما رییس پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی در محل این پژوهشکده به امضا رسید.
همکاری پژوهشی در قالب طرحهای تحقیقاتی مشترک مصوب طرفین، اجرای فعالیت پژوهشی مربوط به پایاننامههای کارشناسیارشد و دکتری با توافق طرفین و طبق ضوابط تعیین شده از سوی کمیته مشترک، همکاری به منظور جذب اعتبارات مالی طرحهای تحقیقاتی مشترک از منابع داخلی و خارجی، ایجاد ارتباطات علمی از طریق برگزاری دورههای آموزشی کوتاه مدت، کارآموزی، کارگاههای علمی و سمینارهای علمی و تخصصی در چارچوب قوانین و مقررات، بهرهمند شدن از امکانات طرفین در زمینه های آموزشی، پژوهشی، کارگاهی، کتابخانهای، ارتباطات بینالمللی و غیره، تبادل اطلاعات علمی و تحقیقاتی بین دو طرف و برگزاری دورههای مشترک تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) مصوب براساس قراردادهای دوطرف و قوانین و مقررات موجود از جمله اهداف این تفاهم است.
همچنین مقرر شد حقوق و عواید مادی و معنوی ناشی از همکاری ها و فعالیتهای مشترک از قبیل فناوری، نوآوری، ابداع، اختراع، اکتشاف، مقاله، کتاب، برگزاری کارگاه و همایش حسب مورد بر اساس قراردادهای ذیربط منعقده و سهم تعیین شده هر یک از طرفین در کمیته مشترک به طرفین تعیین و تخصیص یابد.
این تفاهمنامه برای مدت ۴ سال از تاریخ امضای طرفین اعتبار داشته و با توافق طرفین قابل تمدید است.
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