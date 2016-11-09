استان قزوین آماده اجرای طرح زمستانی است

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای برنامه ریزی و هماهنگی راهداری زمستانی روز چهارشنبه جلسه ای با حضور مجید صباغ زاده قائم مقام توسعه ایمنی راه و حریم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، رحمت شعبانی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین، معاونین راهداری، توسعه مدیریت و منابع، ایمنی، فنی و بهره برداری و مسئولان ادارات راهداری شهرستانها و کارشناسان در سالن جلسات این اداره کل تشکیل شد.

رحمت شعبانی دراین جلسه با اشاره به اجرای مصوبه انسجام و انتقال معاونت راهداری به ادارات کل حمل و نقل و پایانه‌های استان‌ها و اقدامات انجام شده در این زمینه اظهارداشت: جلسات هماهنگی داخلی و پلیس راه و ستاد بحران و همچنین ادارات مرتبط خدمات رسان جاده ای در چند نوبت برگزار شد و امکانات و تجهیزات و راهدارخانه ها مورد بازدید قرار گرفت.

وی افزود: همه ماشین آلات آماده خدمت رسانی هستند و تجهیزات مورد نیاز فصل زمستان تامین شده و در حال تهیه برخی اقلام مورد نیاز هستیم و خوشبختانه حوزه های راهداری برای اجرای مطلوب طرح راهداری زمستانی ۹۵ و ارائه خدمت به هموطنان آمادگی کامل دارد.

شعبانی تصریح کرد: استان قزوین دارای سه محور آزاد راهی حساس و پرتردد شامل قزوین به کرج، قزوین به زنجان و قزوین به رشت است و محورهای مواصلاتی نقش شاهراه ارتباطی با چندین استان کشور و کریدور غرب به شرق و شمال به جنوب را دارد.



مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین یادآورشد: در طرح زمستانی امیدواریم در راستای خدمت به هموطنان با ارائه خدمات مطلوب در تحقق انجام ماموریت های محوله بیش از پیش گام برداریم.

در این جلسه جواد حق لطفی معاون راهداری استان با تشریح وضعیت استان و آمادگی برای استقبال و اجرای طرح زمستانی اظهار داشت: در حال حاضر تمامی راهدارخانه ها و اکیپ‌های راهداری استان آماده خدمت رسانی به رانندگان و مسافران هستند.

وی افزود: اقدامات لازم به منظور تهیه شن و نمک، بازنگری تجهیزات زمستانی و بازدید ماشین‌آلات شامل کامیون‌های برفروب، دستگاه‌های نمک ‌پاش ثابت و سیار انجام شده است.

حق لطفی در خصوص ارتباط با نگهداری راههای روستایی در طرح زمستانی افزود: بر اساس تجربه سال های گذشته در این بخش با استفاده از امکانات بخش خصوصی تمهیدات لازم پیش بینی شده است.

درادامه این جلسه مسئولان ادارات راهداری شهرستانها و کارشناسان در خصوص عملکرد حوزه فعالیت خود و آمادگی در اجرای طرح زمستانی گزارش دادند.