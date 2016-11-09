علامه طباطبایی از مصادیق بارز علمای دینی و ورثه انبیاء است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری پیش از ظهر چهارشنبه در همایش ملی اخلاق علم و اخلاق حرفه ای در مکتب علامه طباطبایی که در مصلی تبریز برگزار شد، با اشاره به مقام علامه طباطبایی ره در علم و اخلاق اظهار داشت: علامه طباطبایی علاوه بر فعالیت در زمینه های فقه، اصول، کلام، علوم ریاضی و ادبیات عربی و نجوم در زمینه فلسفه نیز در علم فلسفه فعالیت داشت و مجسمه اخلاق بود و این بدین معناست که او اخلاق را به صورت عملی به حوزوی ها و دانشگاهیان می آموخت.

وی همچنین در ادامه با بیان اینکه در متون دینی ما میان بعضی از اقشار مقایسه ای شده است و یکی از این مقایسه ها مقایسه عالمان با عابدان و انبیاء است، افزود: در بعضی روایت ها نقل شده است که یک عالم از هزار عابد برتر است و همچنین علما همانند پیامبران تزکیه و تعلیمات دینی را به عهده گرفته اند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به اثار بجا مانده از این عالم بزرگ آذربایجان اظهار داشت: تفسیر المیزان یک شاهکار است که توسط علامه طباطبایی ره تالیف شده است و به گفته شهید مطهری که یکی از شاگردان تراز اول علامه طباطبایی (ره) بود، کتاب تفسیرالمیزان از بهترین تفاسیر قرآن است.

وی در خصوص نگرش علامه طباطبایی (ره) به تشکیل حکومت اسلامی و ولایت فقیه نیز خاطر نشان کرد: علامه طباطبایی در این زمینه ها نظر مثبتی داشتند و در جلد چهارم صفحه ۲۰۷ تفسیر المیزان نیز به پیاده سازی احکام اجتماعی در حکومت اسلامی اشاره کرده است.

آیت الله مجتهد شبستری در پایان با اشاره به علاقه وافر امام خمینی (ره) به علامه طباطبایی گفت: به گفته امام راحل (ره)، علامه طباطبایی شخصیت بزرگواری است که حفظ او ضروری است و امام خمینی (ره) در ارتحال این علامه نیز بیانیه ای صادر و درگذشت علامه طباطبایی ره را ضایعه بزرگی برای جهان اسلام عنوان کردند.