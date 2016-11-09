۴۰۰ فاجعه همانند خشکی دریاچه ارومیه در زیر زمین داریم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاج رسولی‌ها صبح چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان یزد اظهار داشت: مباحث مرتبط با آن در هفت محور جمع بندی و در حضور رهبر معظم انقلاب عرضه شد که ایشان بر موضوع تشکیل جلسات شورای عالی آب و طرح این مسائل در آن شورا تاکید کردند.

وی عنوان کرد: موضوع صیانت از آبهای زیرز مینی یکی از مباحث مطرح شده در این گزارش بود که این مهم باید به شکل ویژه مورد توجه قرار گیرد و در استان یزد، با اجرای طرح صیانت از آب‌های زیرزمینی میزان مصرف آب با حفظ محصول در حوزه صنعت و کشاورزی باید ۲۵ درصد کاهش پیدا کند.

حاج رسولی‌ها بیان کرد: وضعیت آب‌های زیرزمینی در کشور ما بحرانی است به نحوی که بیلان منفی برداشت هر سال افزایش پیدا می‌کند و بیلان ۱۳۲ میلیارد مترمکعبی اکنون به ۹۰ تا ۱۰۰ میلیارد مترمکعب رسیده است.

مشاور وزیر نیرو یادآور شد: خشک شدن دریاچه ارومیه یک فاجعه زیست محیطی بود که برای آن تدابیری اتخاذ شد اما بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ فاجعه همانند دریاچه ارومیه در زیر زمین داریم.

حاج رسولی ها ادامه داد: برای تعادل بخشی و صیانت از آب های زیرزمینی پنج پروژه عمرانی در کشور در حال پیگیری است و در مجموع ۱۵ سرفصل پروژه ای برای این امر در نظر گرفته شده که یکی از آنها پر کردن چاه‌های غیرمجاز است.

وی همچنین با اشاره به پروژه‌های نیمه تمام در حوزه آب بیان کرد: ۹۰ هزار پروژه نیمه تمام در این حوزه وجود داشت که باید ۳۰ تا ۵۰ سال برای اجرا و بهره برداری آنها منتظر می‌ماندیم اما در طول سه چهار سال اخیر، طرح های فاقد اولویت که با شرب مردم در ارتباط نبود را حذف کردیم و پروژه های مهم در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ادامه داد: در برنامه پنجم توسعه ۱۲.۵ میلیارد مترمکعب ذخیره آب شد که این امر بی سابقه بود و امیدواریم بتوانیم این روند را استمرار ببخشیم.

وی، توجه ویژه به طرح های آبی مرزی، به روز رسانی تحقیقات و تکنولوژی و فناوری های حوزه آب و خودکفایی در این زمینه و ... را از دیگر مباحث مطرح شده در برنامه جمع بندی و ارائه شده به رهبر معظم انقلاب در حوزه آب برشمرد.

در این مراسم از تلاش‌های حسین غفوری تقدیر و محمدمهدی جوادیان زاده به عنوان مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان یزد معرفی شد.