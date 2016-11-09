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۱۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۵۴

بهره برداری از گازرسانی به ۱۶ روستای مرزن آباد

بهره برداری از گازرسانی به ۱۶ روستای مرزن آباد

چالوس - گازرسانی به ۱۶ روستای مرزن آباد با حضور مدیرعامل شرکت گاز جمهوری اسلامی ایران به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح گاز رسانی به ۱۶ روستای مرزن آباد چالوس عصر چهارشنبه با حضور مدیرعامل شرکت گاز جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و با افتتاح گازرسانی به ۱۶ روستا که برای انجام عملیات آن بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در دولت تدبیر و امید هزینه شده است هزار و ۳۵۶ خانوار روستایی از نعمت گاز برخوردار می شوند.

عملیات گازرسانی به این روستاها در سال ۹۴ و ۹۵ با پنج هزار و ۱۰۰ انشعاب و ۸۳ هزار و ۳۵۷ متر شبکه گذاری صورت گرفته است.

در دولت تدبیر و امید بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان برای گازرسانی به روستاهای مازندران هزینه شده است.

کد مطلب 3819781

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