مرتضی عابدینی، کاردار سابق ایران در یمن در خصوص آخرین وضعیت فعلی بحران یمن و آینده شرایط آن به خبرنگار مهر گفت: به نظر من مهمتر از وضعیت سیاسی و نظامی این بحران، وضعیت بحران انسانی در آن کشور است. مردم یمن چه به لحاظ وضعیت مواد غذایی چه از نظر امور پزشکی به شدت در مضیقه هستند و این ادعا، ادعای ما هم نیست و همین یکی دو روز پیش هم سازمان بهداشت جهانی این موضوع را مطرح کرده است.

وی افزود: مسئولان سازمان ملل همچون معاون دبیرکل سازمان در امور بشر دوستانه و یا نماینده دبیرکل سازمان در امور یمن همه اذعان دارند که مردم یمن وضعیت بسیار وخیمی را سپری می کنند.

کاردار سابق ایران در یمن ادامه داد: لازم است تمام گروه های یمنی به فکر مردم آن کشور باشند تا از این وضعیت خارج شوند. این را بگویم که در حال حاضر اتفاق خاصی در عرصه نظامی در بحران یمن رخ نداده است و سعودی ها هم خودشان به این نتیجه رسیده‌اند که یمن راهکار نظامی ندارد و در حقیقت بحران یمن به یک بن‌بست در عرصه نظامی رسیده است.

سال ها هم بگذرد سعودی نمی تواند در جنگ یمن موفق باشد

عابدینی تصریح کرد: آنها در ابتدا فکر می کردند که می توانند با استفاده از تجهیزات نظامی پیشرفته ای که در اختیار دارند ظرف دو سه هفته پرونده یمن را در جهت تامین منافع خودشان خاتمه دهند، اما با گذشت یکسال و نیم این موضوع محقق نشد و ماه ها و سال های دیگر هم که بگذرد، اتفاق خاصی که مدنظر سعودی ها باشد، رخ نخواهد داد.

وی اضافه کرد: مردم یمن تصمیم گرفته اند به هیچ عنوان تسلیم خواست و فشارهای سعودی ها نشوند، آنها می خواهند با همسایگانشان از جمله عربستان با آرامش و آسایش همراه با عزت و استقلال زندگی کنند بنابراین در وضعیت میدانی، ثبات و توازن در دو طرف ماجرا برقرار است.

دیپلمات سابق ایران در یمن گفت: سعودی ها و شرکای آنها در تلاش بودند تا با به دست آوردن امتیازاتی در عرصه میدانی با دست پر در گفتگوهای سیاسی در راستای بحران یمن شرکت کنند که این اتفاق هم رخ نداد.

عابدینی افزود: در عرصه سیاسی بحران یمن هم در حال حاضر سازمان ملل پیش نویسی تهیه کرده و به دو طرف ارائه کرده است، گروه ریاض که تیم آقای «عبد ربه منصورهادی» باشد ابتدا گفتند که ما به لحاظ شکلی این پیش نویس را قبول می کنیم، اما با محتوای آن موافق نیستیم، اما بعدا به صراحت آقای منصورهادی اعلام کرد که این پیش نویس را قبول نمی کنیم.

کاردار سابق ایران در یمن اظهار کرد: یک نویسنده معروف در روزنامه الشرق‌الاوسط که با کاخ سلطنتی ریاض هم رابطه خوبی دارد، مقاله ای نوشته که به چند نکته بسیار مهم در این رابطه اشاره کرده است، اولا گفته که رد این پیش نویس از سوی منصورهادی خیلی عجولانه بوده و بعد خطاب به آقای هادی که هم طیف خودشان هم هست گفته شما نتوانستید در حوزه نظامی توفیقی کسب کنید پس زیاده طلبی هم نداشته باشید.

وی ادامه داد: آن نویسنده در بخش دیگری از مقاله خود گفته است که پذیرفتن آن پیش نویس بهتر از برادر کشی است و این حرفی است که ما از مدت ها پیش آن را بیان کردیم که چرا با امکانات امت اسلامی بخواهیم در راستای تامین منفعت عده ای جاه طلب که طعم قدرت را چشیده اند و از تجربه کافی برخوردار نیستند، استفاده کنیم.

هیچ مرجع رسمی بین المللی ادعای شلیک موشک به شهر مکه توسط انصارالله را تایید نکرده است

دیپلمات سابق ایران در یمن تصریح کرد: امیدوارم که همه گروه های یمنی شرایط کنونی را واقعا درک کرده باشند و این جنگ ظالمانه هر چه زودتر خاتمه یابد و مردم مظلوم یمن که با وضعیت بسیار سخت انسانی، بهداشتی و غذایی روبرو هستند، طعم زندگی آرام و امن را بچشند.

عابدینی با اشاره به طرح ادعای شلیک موشک از سمت انصارالله به مکه مکرمه، بیان کرد: این یک اتهام کاملا بی اساس و مضحک است. خود سعودی ها هم این را خوب می دانند که انصارالله مثل همه گروه های اسلامی دیگر اهمیت حرمین شریفین و اماکن مقدس دیگر را به خوبی رعایت می کند و هیچ مرجع رسمی بین المللی هم ادعای شلیک موشک به شهر مکه توسط انصارالله را تایید نکرده است.

وی افزود: حتی برخی از آن منابع غربی که خواسته اند به نوعی از سعودی ها حمایت کنند هم نگفتند به مکه حمله ای شده است، به طور مثال انگیسی ها هم گفته اند که ظاهرا آن موشک به سمت جده شلیک شده است، بنابراین مشخص است که موشک از کجا آمده و هدف آن چه بوده و نیازی به طرح و بحث در این خصوص نیست.

کاردار سابق ایران در یمن ادامه داد: اینکه سعودی ها به این موضوع متوسل شده اند و روی آن مانور می دهند به دلیل ضعف و شکست آنها در مسئله یمن است؛ چراکه اگر آنها در حوزه میدانی و سیاسی نتایج مثبتی را گرفته بودند، هیچ وقت چنین ادعای بی‌اساسی را مطرح نمی کردند.

عابدینی گفت: وضعیت اقتصادی رژیم سعودی بسیار وخیم است و برکناری وزیر اقتصاد آن رژیم هم دلیل کاملا واضحی بر این موضوع است. آنها سیاست ریاضت اقتصادی را در پیش گرفته اند، بنابراین با توجه به همه این شرایط آنها می دانند که در عرصه میدانی و سیاسی دستاوردی نداشته اند و می خواهند با مستمسک قرار دادن مسئله واهی چون پرتاب موشک به سمت مکه از آن سود ببرند.

وی اظهار کرد: امیدواریم سعودی ها از خطاهای گذشته خود درس گرفته باشند و وارد عرصه های تبلیغاتی که منجر به تحریک نادرست مسلمانان می شود، نشوند.

دیپلمات سابق ایران در یمن افزود: وضعیت ناامن و متشنج یمن و منطقه نشان می دهد که دست هایی در کار است که سایه آرامش و امنیت را از منطقه کوتاه کرده و شرایط را به سمت افزایش تنش‌ها بکشانند.