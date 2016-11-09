به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر چهارشنبه در همایش نقش نماز در بحث کاهش آسیبهای اجتماعی، افزود: خوشبختانه در استان زنجان ستاد اقامه نماز اقدامات و فعالیت های خوبی در بحث ترویج نماز انجام داده است.

وی اظهار کرد: دین بدون نماز نداریم و در همه ادیان نماز وجود دارد و ائمه اطهار و پیامبران انسانها را به نماز توصیه کرده اند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: پیامبر اکرم (ص) آخرین توصیه شان توصیه به نماز بوده است.

خاتمی تاکید کرد: باید الگوی خوب در نماز را مورد توجه قرار دهیم ولی امروز متاسفانه شور و شوق لازم برای نماز را ندارند و علت این امر باید بررسی شود.

وی افزود: تشویق جوانان به اقامه نماز با مهربانی و احترام باشد تا جوانان وارد مساجد شده و نماز را اقامه کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان یاد آورشد: باید به نماز در مدارس بسیار توجه شود چرا که روز قیامت باید به کم کاری در این فریضه الهی پاسخگو بود.

خاتمی افزود: تربیت جوان و نوجوان دینی خروجی مثبتی در آینده خواهد داشت چرا که کشور را دانش آموزان و جوانان امروز می سازند.

وی تصریح کرد: توجه به بحث نماز در تقویت ارزش‌های معنوی و دینی جامعه بسیار موثر است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان از عملکرد ستاد اقامه نماز تقدیر کردو گفت: ستاد اقامه نماز برای تقویت این فریضه مهم باید برنامه‌ریزی‌های مدون و کارشناسی شده را در دستور کار قرار دهد و بایددراستان به برپایی نمازجماعت توجه شود.