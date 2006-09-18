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۲۷ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۲۸

تكرار / در ملاقات آقازاده با همتاي روسي خود صورت گرفت

نهايي شدن زمان راه اندازي و ارسال سوخت نيروگاه اتمي بوشهر طي ده روز آينده

نهايي شدن زمان راه اندازي و ارسال سوخت نيروگاه اتمي بوشهر طي ده روز آينده

رئيس آژانس فدرال انرژي اتمي روسيه و رئيس سازمان انرژي اتمي ايران آخرين وضعيت نيروگاه بوشهر را بررسي كردند كه طي آن طرف روسي از جلسه اي طي ده روز آينده براي نهايي شدن جدول راه اندازي نيروگاه بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از يك منبع آگاه ، در اين ملاقات كه عصر امروز در وين صورت گرفت مهندس رضا آقازاده ضمن اعلام عدم رضايت از وضعيت فني نيروگاه بوشهر و تاخيرهاي مكرر مسكو در اجراي تعهدات خود براي تكميل نيروگاه اتمي بوشهر از طرف روسي خواست تا با ايجاد شزايط فني لازم در كوتاه ترين زمان معقول پروژه را به راه اندازي و بهره برداري برساند.

"كرينكو" رئيس آژانس فدرال انرژي اتمي روسيه هم ضمن پذيرش تاخيرها اعلام كرد كه طي هفته آينده گروهي از كارشناسان ارشد در گزارشي آخرين وضعيت فني نيروگاه بوشهر را به اطلاع طرف هاي روسي و ايراني خواهند رساند.

وي درخواست كرده است تا بعد از ارائه اين گزارش در اواخر هفته آينده مجددا با رئيس سازمان انرژي اتمي ايران در مسكو ديدار نمايد.

به گزارش مهر "كرينكو" اظهار اميدواري كرده است كه در جلسه آينده زمان راه اندازي و ارسال سوخت به ايران نهايي و توافقات لازم در اين زمينه انجام شود.

مهندس آقازاده هم با پذيرش درخواست همتاي روسي خود اعلام داشت: اميدوارم دو طرف با رفع موانع فني در آينده نه چندان دور براي راه اندازي نهايي نيروگاه اتمي بوشهر آمادگي لازم را ايجاد نمايند.

کد مطلب 381981

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