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۱۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۲۷

یک مقام مسئول در معاونت علمی تاکید کرد:

اتوبوس سلول‌های بنیادی سراسر کشور را می‌پیماید

اتوبوس سلول‌های بنیادی سراسر کشور را می‌پیماید

دبیر ستاد توسعه فناوری سلول های بنیادی معاونت علمی گفت: ضروری است که اتوبوس سلولهای بنیادی چهار گوشه ایران را طی کند تا تمام دانش آموزان بتوانند به صورت عملی با این حوزه آشنا شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی حمیدیه در مراسم رونمایی از آزمایشگاه سیار یا اتوبوس «سلول های بنیادی برای همه» که صبح امروز در پژوهشگاه رویان رونمایی شد، اظهارداشت: این اتوبوس برای افراد زیر ۱۸ سال مناسب است.

وی افزود: این کار باید در حوزه های مختلف فراگیر شود و نتیجه آن را ۵ تا ۱۰ سال دیگر ببینیم.

حمیدیه با اشاره به اتوبوس سیار اظهار داشت: بدین واسطه، انگیزه در دانش آموزان زیاد می شود. دانش آموزان سرمایه های روی زمین هستند و نباید آنها را فراموش کرد.

دبیر ستاد توسعه فناوری سلول های بنیادی معاونت علمی با بیان اینکه اگر کشور خواهان ترقی و پیشرفت است، باید به این سرمایه ها توجه ویژه کند، خاطرنشان کرد: این اتوبوس باید همه جای ایران از جمله بوشهر، خاش، زاهدان، سرخس، ماکو و چهارگوشه کشور بچرخد، زیرا می تواند در دانش آموزان انگیزه های نهفته را بیدار کند.

وی افزود: برای جلو زدن از آلمان و ژاپن به جهش نیاز است که ما از این جهش دور هستیم و تنها راه پیشرفت ما به کمک همین ایجاد انگیزه میان دانش آموزان است.

کد مطلب 3819819

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