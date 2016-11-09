به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی حمیدیه در مراسم رونمایی از آزمایشگاه سیار یا اتوبوس «سلول های بنیادی برای همه» که صبح امروز در پژوهشگاه رویان رونمایی شد، اظهارداشت: این اتوبوس برای افراد زیر ۱۸ سال مناسب است.

وی افزود: این کار باید در حوزه های مختلف فراگیر شود و نتیجه آن را ۵ تا ۱۰ سال دیگر ببینیم.

حمیدیه با اشاره به اتوبوس سیار اظهار داشت: بدین واسطه، انگیزه در دانش آموزان زیاد می شود. دانش آموزان سرمایه های روی زمین هستند و نباید آنها را فراموش کرد.

دبیر ستاد توسعه فناوری سلول های بنیادی معاونت علمی با بیان اینکه اگر کشور خواهان ترقی و پیشرفت است، باید به این سرمایه ها توجه ویژه کند، خاطرنشان کرد: این اتوبوس باید همه جای ایران از جمله بوشهر، خاش، زاهدان، سرخس، ماکو و چهارگوشه کشور بچرخد، زیرا می تواند در دانش آموزان انگیزه های نهفته را بیدار کند.

وی افزود: برای جلو زدن از آلمان و ژاپن به جهش نیاز است که ما از این جهش دور هستیم و تنها راه پیشرفت ما به کمک همین ایجاد انگیزه میان دانش آموزان است.