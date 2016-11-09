به گزارش خبرنگار مهر، بازار بورس تهران روز پرهیجانی را از ابتداییترین ساعات آغاز معاملات پشت سر گذاشت. همه چیز مهیای یک واکنش اساسی نسبت به انتخاب رئیسجمهوری بود که هیچکس پیشبینی آمدنش را نمیکرد. ترامپ انتخاب شد تا سقوط شاخص بازارهای سهام دنیا رقم بخورد؛ در حالیکه همه پیشبینی میکردند که هیلاری کلینتون، رئیسجمهور آمریکا شود و شاخص بورس هم برایش، آماده تیکآف شده بود اما اینطور نشد.
در ایران هم، درست دقایقی بعد از آغاز به کار بازار سرمایه، معاملهگران نسبت به انتخاب ترامپ واکنش نشان دادند و شاخص دقیقه به دقیقه و ثانیه به ثانیه، افت کرد و در ساعاتی پس از آغاز معاملات، شاخص بورس تهران ۱۵۰۰ واحد افت را تجربه کرد. همه هجوم آورده بودند تا بلکه سهام خود را بفروشند و با نگاه داشتن سهام در بازار سرمایه، ضرر و زیانی را تجربه نکنند؛ غافل از اینکه این تنها یک هیجان بود.
در این میان، اگرچه بسیاری از مردم با شنیدن خبر انتخاب ترامپ به عنوان رئیسجمهور آمریکا، در بازار سرمایه برای فروش سهامشان صف تشکیل دادند اما خبرگان بورس وارد عمل شده و بهترین حالت را در بازار برای خود رقم زدند. سهم ارزان خریدند و منتظر سود روزهای آینده خود هستند. در این میان سهامهایی به فروش رفت که اگرچه کاهش یکباره و واکنشی نسبت به انتخاب ترامپ را تجربه کردند، ولی قطعا در روزهای آینده با ارزش خواهند شد.
معاون سازمان بورس:انتخاب ترامپ تاثیر روانی بر بورس گذاشت
سیداحمد عراقچی، معاون سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: نظر رسمی سازمان بورس در مورد انتخاب ترامپ را باید کارشناس سازمان عنوان کنند ولی به هرحال افت شاخص بیشتر یک تاثیر روانی به نظر میرسد که کوتاهمدت خواهد بود.
وی اظهار داشت: انتخاب ترامپ تاثیر بلندمدتی در بازار بورس ایران نخواهد داشت و بازار بر اساس فاکتورهای اصلی خود پیش خواهد رفت.
چه کسانی از صف فروش سود بردند؟
ایمان مقدسیان، کارشناس ارشد بازار سرمایه نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: در بازار سهام ایران، متغیرهای اساسی و تاثیرگذاری همچون قیمت نفت، قیمت فلزات، رشد اقتصادی کشور و روابط ایران با دیگر کشورها، تاثیرگذار هستند؛ البته عوامل روانی را نمیتوان در بازارهای مالی حذف کرد.
وی میافزاید: در شرایطی که تا شب قبل انتخابات، تمام نظرسنجیهای معتبر حاکی از پیروزی کاندیدای حزب دموکرات بود، آمدن ترامپ در این شرایط قطعا یک شوک را به بازار وارد کرد؛ شوکی که تمام بازارهای مالی دنیا با آن مواجه شدند و به تبع آن، ایران نیز با آن مواجه شد.
مقدسیان ادامه داد: در شرایطی که شاخص بازار سهام ایران ۱۵۰۰ واحد افت کرد، بسیاری از شرکتهای حقوقی و سهامداران حقیقی که تجربه بیشتری در بورس داشتند؛ شروع به خرید سهام مورد نظر خود کردند؛ در حالیکه همین افراد باید سهام مدنظر را با درصدهای مثبت بالاتری در روزهای قبل میخریدند؛ اما اکنون در ۵ درصد منفی و در صف فروش، این سهم را خریدند و از این افت به عنوان یک فرصت خرید استفاده کردند.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه خاطرنشان کرد: تجربهها در بازارهای جهانی نشانگر این است که تاثیرهای روانی، تنها یک یا دو روز است و اگر بر عکس این هم در نتایج انتخابات رخ میداد و هیلاری کلینتون به عنوان نامزد حزب دموکرات پیروز میشد، این تاثیر مثبت موقتی و کوتاهمدت رخ میداد؛ اما به هرحال این شرایط فعلی نیز که صف فروش به وجود آمد و شاخص افت کرد پیشواکنشی بود که بازار نشان داد.
وی پیشبینی میکند که از الان به بعد، بازار به متغیرهای اصلی خود نگاه خواهد کرد که به صورت مستقیم، بر روی سود سهام شرکتهایی که در بورس تهران فعال هستند، اثر میگذارد. بنابراین با تحلیل این شاخصها، سهامداران و خریداران شروع به انتخاب سهم میکنند و جو روانی انتخاب ترامپ برای بازار سهام تهران، نهایتا محدود به دو سه روز خواهد شد.
مقدسیان گفت: در همین ساعات روز هم بازار نسبت به اول صبح، یک بازار منطقی است؛ چراکه سر صبح، سهمها بدون دلیل شروع به صف فروش سنگین کرد که صف فروشهایی که بوجود آمد در درصدهای منفی بود؛ اما اکنون بازار طوری است که خریداران شروع به خرید سهم کردند و برخی سهام تا صفر تابلو هم بالا آمده و یا از ۵ منفی به یک و دو منفی رسیده است که نشان میدهد واکنش به تدریج نسبت به آن موضوع کمتر شده است؛ بنابراین قبل از شروع هفته و در روز معاملاتی فعلی نیز، رفتارها نسبت به اول صبح تغییر کرده و هیجان اول صبح به اتمام رسیده است.
سیگنال مثبت بازارهای دنیا به سخنرانی ترامپ در کاخ سفید
نوید اختریزاده، کارشناس تکنیکال بورس در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: تا پیش از انتخاب ترامپ، جو بازارهای سهام دنیا مثبت بود، اما زمانی که وی انتخاب شد، بازار در ابتدا واکنش منفی نشان داد و کاهش را شروع کرد؛ به نحوی که در بازار بورس ایران هم صف فروش برای بسیاری از سهامها باز شد؛ اما بعد از سخنرانی ترامپ در مقر کاخ سفید، بازارهای جهانی روی بدی به آن نشان نداد و کمی رشد کرد.
وی افزود: بر همین اساس، شاخص بازار نیز در بورس ایران بالا آمد و به نظر هم میرسد که این تغییرات نوسانی شاخص، اثر یک روزه و موقت خواهد داشت؛ اما به هرحال برخی از کارشناسان بازار سرمایه، فرصت خرید خوبی را در همین صف فروش پیدا کردند و از صفهای فروش، برای خرید سهام مدنظر خود، بهترین استفاده را بردند.
اختریزاده پیشبینی کرد در روزهای آینده در بورس ایران اتفاق خاصی رخ ندهد و شاخص متعادل و مثبت شود؛ چراکه بازارهای جهانی نیز روی خوش به سخنرانی ترامپ نشان دادن و به نظر هم میرسد که گروههای فلزی، معدنی، روی و مس لیدری بازار را به عهده بگیرند.
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