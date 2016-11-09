جهاد کشاورزی؛ خانه اصلی کشاورزان استان قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر متقی فرد ظهر چهارشنبه در جلسه ای با کشاورزان، باغداران سنتی و اعضای شرکت تعاونی باغداران جمال آباد قزوین اظهار کرد: تشکل های بخش کشاورزی نقش بسزایی در پیشبرد اهداف بخش کشاورزی دارند بنابراین باید توجه ویژه ای به آنها شود.

وی با تشکر از فعالیت های تعاونی جمال آباد در پیشبرد اهداف بخش کشاورزی گفت: ۹۵ درصد تولیدات بخش کشاورزی توسط بخش خصوصی در قالب تعاونی ها انجام می شود که وظیفه جهاد کشاورزی حل مشکلات وموانع تولید کنندگان این بخش است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تاکید کرد: یکی از اولویت اقتصادی استان، توسعه بخش کشاورزی می باشدکه توجه به آن لازم و ضروری است.

متقی فرد تصریح کرد: متاسفانه اتلاف آب در مزارع کشاورزی و باغات بسیار بالاست که بایستی با استفاده از سیستم های نوین نسبت به استفاده بهینه از این منابع اقدام شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت : باغستان های سنتی به عنوان یکی میراث ارزش مند در استان باید حفظ و صیانت شود و از تخریب این باغات جلوگیری کرد.

متقی فرد بیان کرد: در سال جاری برای استفاده بهینه از منابع آب در حمال آباد ۴۰ حلقه چاه مجاز بصورت یکپارچه آبیاری نوین اجرا شود که حداقل در سطح ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ هکتار از باغات جمال آباد اجرا می شود.

وی اظهار داشت: اجرای ۲۰ هزار هکتار آبیاری نوین که از مصوبات سفر ریاست جمهوری است با همت و همکاری دولت و کشاورزان اجرا خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به اهداف اجرای طرح آبیاری نوین، بر جلوگیری از افزایش سطح زیر کشت و توسعه باغات تاکید کرد.

متقی فرد خاطر نشان کرد: در طرح تجمیع آبیاری نوین بیش از ۸۵ درصد از اعتبارات طرح را دولت بصورت بلاعوض پرداخت خواهد کرد.

وی تاکید کرد: باید قدر آب و منابع آبی را بدانیم تا این میراث گرانبها برای نسل های آینده حفظ شود.

متقی فرد در ادامه با اشاره به ضرورت حفظ اراضی کشاورزی و باغات تصریح کرد: تغییر کاربری در اراضی کشاورزی ممنوع می باشدو در باغات نیز بر اساس دستورالعمل و ملاحظات قانونی به میزان باغ به متقاضیان مجوز ساخت برای انباری و با نگهبانی داده خواهد شد.

متقی فرد خاطر نشان کرد: کشاورزان و با غداران محافظ بسیار قوی برای صیانت از اراضی کشاورزای و باغی خود هستند.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین هم گفت : باید امورات را به تعاونی ها بسپاریم و حفظ نظارت کنیم.

به گفته وی با واگذار امور به تعاونی ها بیش از ۷۰ درصد مشکلات بخش کشاورزی حل می شود.

ناطق معین الدین افزود: فعالیت های تعاونی ها مشکل گشایی مسائل بخش کشاورزی است.

وی اظهار داشت: فعال بودن تعاونی ها هزینه های دستگاههای اجرایی و دولت را کاهش می دهد.

در ادامه حسین کاکاوند مدیر عامل شرکت تعاونی باغداران جمال اباد و تعدادی از اعضای این تعاونی مشائل و مشکلات خود را پیرامون تعیین مکانی برای زباله، جلوگیری از انتقال زباله ها به باغستان سنتی بعنوان ویترین شهر و حفظ امنیت باغستانها مطرح کردند.