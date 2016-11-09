پرونده قتل خرمدشت با جدیت پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل صاقی نیارکی ظهر چهارشنبه در کمیسیون جرائم خاص استان قزوین با اشاره به حادثه قتل در خرمدشت بیان کرد: دستگاه قضا از نخستین زمان ممکن در خصوص این حادثه اقدامات خود را آغاز کرده است و تدابیر لازم اندیشیده شده است.

وی افزود: دستگاه قضا در خصوص پرونده های جرائم خشن حساسیت خاصی دارد از این رو بعد از بروز مشکلات و اتفاقات خشن، با حساسیت و جدیت موضوع را پیگیری می کنیم و در این خصوص اختیارات قانونی مضاعفی را در پیش روی ضابطان دستگاه قضا قرار می دهیم تا کشف جرم در حداقل زمان و با حداقل هزینه انجام شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: هیچ گونه سهل انگاری و کوتاهی در مسیر پرونده را نمی پذیریم از این رو پلیس نیز با جدیت تمام پای کار است و اقدامات لازم در این خصوص با دقت انجام شده و پیشرفت های خوبی نیز در مسیر رسیدگی به پرونده داریم که به لحاظ قانونی و با توجه به لزوم محفوظ نگهداشتن اطلاعات مربوطه امکان اطلاع رسانی در خصوص آن وجود ندارد.

وی افزود: در رسیدگی به پرونده تقسیم کار به صورت مناسب و با توجه به مسائل مختلف در پرونده انجام شده و علیرغم برخی مسائل اجتماعی، دستگاه قضا فارغ از شایعات و حدس و گمان ها رویکرد رسیدگی قانونی، دقیق، علمی و سریع را در پرونده دنبال می کند و نظارت مستمر خود را بر کار ضابطان دارد.

حجت الاسلام صادقی نیارکی تصریح کرد: لازم است از همه تلاش های پلیس و سایر دستگاه های ذیربط تقدیر و تشکر داشته باشم ولی علیرغم اینکه پس از وقوع قتل به سرعت دستگاه ها بستر لازم را برای اقدامات پیشگیری، مراقبتی و تأمینی و رسیدگی را فراهم کردند ولی ما نباید به موفقیت های خود قانع باشیم و برای افزایش دستاوردهای خویش تلاش کنیم.

وی خاطرنشان کرد: رسیدگی سریع و قاطع به پرونده ها نه تنها انتظار عمومی است بلکه ضامن سایر اقدامات دستگاه قضا و قوام بخش قانون است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین یادآورشد: با اقدامات انجام شده روند رسیدگی به پرونده با دقت استمرار دارد و این اطمینان را به عموم مردم عزیز می دهیم که دستگاه قضا برای رسیدگی به جرائم هدف خویش را بر ایجاد ناامنی برای مجرمان و متخلفان از قانون قرار داده است.