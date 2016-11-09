پیشرفت جامعه از مسیر کتاب خوانی عبور می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو ظهر چهارشنبه در بیست و چهارمین آئین گرامیداشت کتاب و کتاب‌خوانی که در گرگان برگزار شد، گفت: امام صادق (ع) در حدیثی می‌فرمایند کتاب و کتابخانه بوستان است و این نوع تعریف‎ مقدمه نخست برای برخورد اساسی با موضوع کتاب است.

وی با بیان اینکه لازم است از کتاب تعریف درستی داشته باشیم، اظهار کرد: کتاب بوستان‎ فکر، تجربه، عادات، اندیشه، اخلاق، تاریخ و هر جلوه‎ای از جلوه‎های انسانی است.

صادقلو با تاکید بر این که جامعه برای پیشرفت باید در مسیر کتابخوانی قرار گیرد، گفت: امروزه بسیاری از دل مشغولی ‎ها و سرگرمی ها در مسیر آموزش و آموختن نبوده و دانسته های انسان را افزایش نمی دهد، بنابراین جامعه برای پیشرفت باید در مسیر کتابخوانی قرار گیرد.

استاندار گلستان افزود: بزرگ‌ترین مکتب احیای حق و روش مبارزه با باطل دانشگاه امام حسین (ع) است و دانشگاه کربلا کتابخانه بسیار بزرگی است که جلوه‎های اسلام در آن شکوفا شده است.

صادقلو گفت: برای مطالعه تاریخ اسلام ابتدا باید تاریخ ۱۵۰ ساله جاهلیت را مطالعه کرد چرا که اگر تاریخ جاهلیت مطالعه نشود نمی‌توانیم بفهمیم پیامبر اکرم (ص) چه انقلاب عظیمی بر پا کرد.

وی با اشاره به شعر «ز گهواره تاگور دانش بجوی» گفت: آموختن و کتاب‌خوانی بازنشستگی ندارد و باید گفت بد به حال جامعه‎ای که در آموختن بازنشسته شود.

استاندار گلستان در رابطه با حرفه کتابداری گفت: کتابداری همانند شغل معلمی است و اگر کتابداری حس معلم بودن را نداشته باشد نباید در این شغل باقی بماند.

صادقلو با اشاره به مسئولیت‌های شغل کتابداری اظهار کرد: یکی از مسئولیت‌های کتابدار، زیبا تقدیم کردن و جاذب عرضه کردن کتاب است و همچنین یک کتابدار باید کتاب‌شناس و نسخه‌شناس باشد.

استاندار گلستان با اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب گلستان، گفت: نمایشگاه کتاب گلستان در سال جاری نسبت به سال‎های قبل پررونق‎تر بود و این نمایشگاه نشان داد مردم هنوز به کتاب اعتقاد دارند.