موزه تاریخ آموزش و پرورش در خراسان جنوبی تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر موسوی کیا ظهر چهارشنبه در شورای آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اعلام این خبر افزود: در این موزه ۴۵ هزار سند آموزش و پرورش به نمایش گذاشته می شود.

وی ادامه داد: این ۴۵ هزار سند طی یک پروژه تحقیقاتی در تاریخ آموزش و پرورش جمع آوری شده که بر حسب موضوع، فهرست بندی شده اند.

معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهار کرد: از این تعداد ۱۵ هزار سند در قالب وُرد تایپ شده اند.

موسوی کیا با اشاره به اهمیت تاسیس موزه آموزش و پرورش در استان بیان کرد: قریب به ۵۰ مدرسه و آموزشگاه وجود دارد که به مرز یک صد سالگی رسیده اند.

وی ادامه داد: بدون شک تاسیس موزه تاریخ آموزش و پرورش برای حفظ و حراست از این میراث های کهن فرهنگی کاملا مشهود است.

بنا به گفته موسوی کیا این موزه در بافت قدیمی شهرستان بیرجند در مدرسه «شهید حسین فهمیده» تاسیس می شود.

ارائه آموزش های سواد آموزی به ۱۲۰۰ نفر

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به فعالیت های سوادآموزی در سال جاری، اظهار کرد: دوره های سه گانه انتقال و تحکیم به طور ۱۰۰ درصد جذب شده اند.

فرشید جعفری با بیان اینکه در زمینه جذب بی سوادان شرایط سختی داریم، اظهار کرد: تاکنون از دو هزار نفر بی سوادی که سهمیه استان است، هزار و ۲۰۰ بی سواد جذب شده اند.

جعفری ادامه داد: جذب و نگهداشت افراد بی سواد تلاش زیادی را می طلبد و نیازمند همکاری و پشتیبانی همه نهادهای و دستگاه ها است.

وی با بیان اینکه پنج هزار بی سواد در خراسان جنوبی وجود دارد، گفت: ۳۰ درصد از افراد بی سوادی که وارد چرخه سوادآموزی می شوند در آزمون های نهایی پذیرفته نمی شوند.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: باید دستگاه های خدمت رسان برای افراد با سواد امتیازات تشویقی گذاشته تا بی سواد ها نیز برای ورود به نهضت اقدام کنند.