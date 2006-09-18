درباره تعليق سوء برداشت شده است / توقف و سانسور اطلاعات بي ثمر است/ 40 تا 80 درصد مصوبات استاني دولت اجرا شده است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، غلامحسين الهام سخنگوي دولت صبح امروز در نشست هفتگي با خبرنگاران كه بر خلاف هفته هاي گذشته با طولاني شدن مدت پاسخ به سئوالات تا ساعت 12 ظهر به طول انجاميد، در پاسخ به سئوالي درباره تقديم متمم بودجه دولت به مجلس و انتقادات برخي نمايندگان به اين لايحه، گفت: دولت در ظرفيت كاري خود آمادگي كارهاي بيشتري را دارد و هر چه بودجه عمراني بيشتري براي دولت تصويب شود، دولت با تلاش بيشتر مي تواند فعاليت كند.

وي افزود: اگر با تصويب بودجه عمراني بيشتر بخواهد مشكلي ايجاد شود، ابتدا متوجه خود دولت خواهد شد اما وقتي دولت آمادگي خود را اعلام مي كند دليلي براي ممانعت از فعاليت هر چه بيشتر آن وجود ندارد.

الهام تصريح كرد: بحث متمم بودجه فقط در مورد فعاليت هاي عمراني است و اصلا بحث اعتبارات جاري مطرح نيست.

وي در پاسخ به سئوال ديگري درباره درصد عملي شدن مصوبات استاني هيات دولت، اظهار داشت: همانگونه كه پيش از اين نيز گزارشي در اين زمينه داده ام به فراخور مدتي كه از انجام اين سفرها مي گذرد از 40 تا 80 درصد مصوبات در استان ها عملي شده و اصلا معني ندارد براي آنچه كه نمي خواهيم اجرا شود، زحمت بكشيم.

الهام در خصوص مساله هسته اي كشورمان نيز گفت: ما مي توانيم همه مسائل را با مذاكره، منطق و مبتني بر قانون و عرف به پيش بريم و مذاكرات نيز در اين جهت آغاز شده و دنبال مي شود.

وي با بيان اينكه مذاكره هيچ محدوديتي ندارد اما بايد بدون پيش شرط انجام شود، خاطر نشان كرد: تعهدي كه در مورد تعليق مدت دار عنوان شده، سوء برداشت بوده و هنوز به تصميمي در اين زمينه نرسيده اند.

سخنگوي دولت در پاسخ به سئوالي درباره عدم اعطاي ويزاي دولت آمريكا به همراهان رئيس جمهوري از جمله خبرنگاران براي حضور در اجلاس سازمان ملل، گفت: آمريكا براي فعاليت و حضور دولت ها به خصوص ايران در اجلاس سازمان ملل مشكل ايجاد كرده و نه تنها خود قادر به انجام تعهدات بين المللي نيست، بلكه كارآيي سازمان ملل را نيز زير سئوال برده كه ما از اين مساله به شدت نگرانيم و بايد در اين زمينه تدبيري جدي انديشيد.

الهام افزود: اگر آمريكا بخواهد با اعمال اين شرايط تصميمات جهاني را در حيطه فشار خود قرار دهد، به هيچ وجه قابل قبول نيست و سران كاخ سفيد بايد مورد سئوال جدي قرار گيرند.

وي همچنين با اشاره به عدم اعطاي ويزا به وزير كشور كه باعث عدم شركت او در اجلاس مهاجرت در محل سازمان ملل مي شود، اظهار داشت: ايران كشوري مهاجر پذير است و حرف هاي فراواني در اين زمينه دارد و وقتي آمريكا از حضور وزير كشورمان در اجلاس مذكور خودداري مي كند، يعني مي خواهد از طريق بحث مهاجرين فشاري وارد آورد و ما بعيد نمي دانيم قصد داشته باشد با محدود كردن ايران در بحث مهاجرين، فشار را به سمت اروپا هدايت كند.

سخنگوي دولت در ادامه نسبت به جلوگيري از حضور خبرنگاران همراه رئيس جمهور در اجلاس سازمان ملل به شدت واكنش نشان داد و تصريح كرد: محدوديت براي خبرنگاران براي حضور در اين اجلاس سازمان ملل نوعي سانسور و براي ما نگران كننده است؛ گر چه هنوز به خبرنگاران و هيات همراه رئيس جمهور ويزا داده نشده اما تا امروز هم فرصت وجود دارد.

خبرنگاري از الهام پرسيد آيا مشاور ارشد رئيس جمهور كه چندي پيش به فرانسه سفر كرد حامل پيام ويژه اي بود، كه وي پاسخ داد: در روابط ايران با فرانسه و اروپا اصل بر توسعه روابط است كه فرانسه نيز تمايل خود را براي گفتگو در اين زمينه اعلام كرده و با توجه به اين كه ايران ظرفيت گفتگو با آن كشور در عرصه هاي مختلف را دارد، ژاك شيراك و هاشمي ثمره درباره همكاري هر چه بيشتر در زمينه هاي متنوع گفتگو كردند كه مثبت و مفيد بوده است.

سخنگوي دولت در پاسخ به خبرنگاري درباره اعمال محدوديت براي استفاده از ماهواره و اينترنت و موضوع توقيف يكي از روزنامه ها، گفت: گردش اطلاعات مقوله اي است كه قابل جلوگيري نيست و قطعا تلاش هايي كه براي توقف و سانسور در اين زمينه صورت مي گيرد، ثمر بخش نخواهد بود.

الهام گردش اطلاعات را مفيد و سانسور را مذموم دانست و افزود: نگاه دولت از نظر قانوني منع سانسور است و نظام حقوقي ما نيز بر اين اساس طراحي شده و تاكيد مي كنيم كه همه نوع حمايت هاي ضابطه مند براي آزادي بيان به خصوص نقادي دولت، از اصول ماست اما اگر فعاليتي قانونمند نباشد نمي توان تضمين داد كه عوارض سوء ندارد.

وي با تاكيد بر اينكه دولت در چارچوب قوانين از رسانه ها حمايت مي كند، اضافه كرد: قانون مطبوعات در همه جا وجود دارد و دولت نيز از تعطيلي هيچ رسانه اي خرسند نيست اما بناي مداخله ندارد؛ چرا كه هيات نظارت بر مطبوعات يك هيات مردمي و دستگاه قضايي نيز مستقل است؛ بنا بر اين تعارضي در عمل و نگاه دولت وجود ندارد.

خبرنگاري نظر سخنگوي دولت را در خصوص ممانعت از تحصيل 3 دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد جويا شد، كه وي پاسخ داد: قرار نيست كاركرد كميته هاي دانشگاهي در دولت مورد بررسي قرار گيرد؛ چرا كه هر دستگاهي بر اساس قوانين مربوط به خود عمل مي كند و بهتر است شما نيز اطلاعات خود را از طريق وزارتخانه مربوطه تكميل كنيد.

الهام درباره تمهيدات دولت براي كنترل قيمت ها در آستانه ماه مبارك رمضان اظهار داشت: معمولا بازار در روزهاي آخر تابستان نوساناتي داشته كه تمام ظرفيت دولت در اين زمينه براي تنظيم بازار فعال بوده است و كميته تنظيم بازار نيز در آستانه ماه رمضان روز گذشته جلسه اي را تشكيل داد اما بخشي از مشكلات در زمينه كنترل قيمت ها، ناشي از توزيع بوده و به توليد ارتباط ندارد كه وزارتخانه هاي مربوطه براي رفع اين مشكل مراكز توزيعي را توسعه داده اند و فضاي قيمت ها تعديل خواهد شد.

سخنگوي دولت در پاسخ به سئوال خبرنگاري در خصوص عملكرد دولت در مسائل فرهنگي و ايراداتي كه برخي مراجع در اين زمينه وارد مي كنند و همچنين نامه اخير علي مطهري فرزند استاد شهيد مرتضي مطهري به رئيس جمهور در اين زمينه، گفت: آثار حركت در مسير فرهنگي پس از گذشت زمان مشخص مي شود.

وي تصريح كرد: اكنون در حوزه عمومي وضع موجود فرهنگي حاصل حركت هاي گذشته است و انتقاداتي كه از وضعيت فرهنگي موجود صورت مي گيرد، متوجه دولت هاي گذشته مي شود

الهام در پاسخ به سئوال مجدد اين خبرنگار درباره دريافت نامه علي مطهري از جانب رئيس جمهور، ادامه داد: اين نامه دريافت نشده اما به هر حال رويكرد دولت فرهنگ سازي بوده است.

وي در پاسخ به قسمت هايي از نامه علي مطهري كه توسط خبرنگاري خوانده شد و در آن يكي از اشتباهات دولت تاكيد صرف بر عدالت عنوان شده، افزود: عدالت امري كليدي است كه اگر در افقي گسترده ديده شود بسيار فراگير است؛ مهرورزي، خدمت رساني و تعالي و پيشرفت نيز از جمله ساير شعارهاي دولت است كه شامل امور فرهنگي هم مي شود و دولت در پي تامين ابزار آن است.

الهام در پاسخ به سئوال ديگري مبني بر اينكه چرا دولت در قبال اموالي كه در دوره سيد محمد خاتمي در وزارت ارشاد حيف و ميل شده سكوت مي كند، اظهار داشت: بخشي از سوء استفاده ها را مي دانيم و وزارت ارشاد نيز به صورت جدي دنبال احيا و استرداد بيت المال است ولي به هر حال دعواهايي هم در اين زمينه در قوه قضائيه و وزارت ارشاد در جريان است كه مفيد است گزارش نهايي آن به مردم ارايه شود تا افكار عمومي در جريان امر قرار گيرند.