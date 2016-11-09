به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر چهارشنبه از پروژه در دست اجرای پارک شاپوری خرم آباد بازدید و از نزدیک از روند اجرای این پروژه آشنا شد.

هوشنگ بازوند استاندار لرستان در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران در سخنانی اظهار داشت: حدود چهار هزار و ۵۰۰ متر پارکینگ برای این پارک مشخص شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ساخت مسجد در پارک شاپوری اشاره کرد و گفت: با ساخت مسجد در صورتی که مسافران تمایل به اقامت در خرم آباد داشته باشد می تواند در این مسجد نماز بخواند.

استاندار لرستان تصریح کرد: مجموعه پارک شاپوری که هم اکنون در حال احداث بوده امیدواریم امسال بتوانیم فاز اول آن را به بهره برداری برسانیم.