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۱۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۴۱

ظهر چهارشنبه انجام شد؛

استاندار لرستان از پروژه «پارک شاپوری» خرم‌آباد بازدید کرد

استاندار لرستان از پروژه «پارک شاپوری» خرم‌آباد بازدید کرد

خرم آباد - استاندار لرستان از پروژه در دست اجرای «پارک شاپوری» مرکز این استان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر چهارشنبه از پروژه در دست اجرای پارک شاپوری خرم آباد بازدید و از نزدیک از روند اجرای این پروژه آشنا شد.

هوشنگ بازوند استاندار لرستان در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران در سخنانی اظهار داشت: حدود چهار هزار و ۵۰۰ متر پارکینگ برای این پارک مشخص شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ساخت مسجد در پارک شاپوری اشاره کرد و گفت: با ساخت مسجد در صورتی که مسافران تمایل به اقامت در خرم آباد داشته باشد می تواند در این مسجد نماز بخواند.

استاندار لرستان تصریح کرد: مجموعه پارک شاپوری که هم اکنون در حال احداث بوده امیدواریم امسال بتوانیم فاز اول آن را به بهره برداری برسانیم.

کد مطلب 3820002

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