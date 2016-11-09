ترامپ درون ساختار سیاسی آمریکا حرکت خواهد کرد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-حنیف غفاری: دکتر رضا سیمبر استاد روابط بین الملل دانشگاه گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ترامپ توانست بر روی موج افکار عمومی آمریکا سوار شود و با تکیه چالشهای موجود در داخل ایالات متحده آمریکا، آرای شهروندان آمریکایی را به سود خود به گردش در آورد. وی بر روی مسائلی مانند نابرابری های اقتصادی،شکاف طبقاتی میان طبقه ضعیف و غنی و ....تکیه کرد و احساسات رای دهندگان را برانگیخت. این چالشهایی بود که حزب دموکرات و نماینده این حزب در انتخابات یعنی هیلاری کلینتون بر روی آن سرپوش گذاشتند.

وی افزود: هیلاری کلینتون به عنوان نماینده محافظه کار جریان حاکم مورد شناسایی شهروندان آمریکایی قرار گرفت. این در حالی است که در کمپین انتخاباتی دموکراتها نیز شاهد ضعف مدیریتی مشهودی بودیم. اگر «برنی سندرز» از حزب دموکرات به عنوان نامزد این حزب انتخاب می شد، می توانست عملکرد بهتری در مقابل ترامپ داشته باشد. با این حال ترامپ با نقد ساختار موجود در آمریکا توانست افکار عمومی را به سود خود بسیج نماید.

این استاد دانشگاه در خصوص نظرسنجی های صورت گرفته تا قبل از انتخابات تاکید کرد: پشتوانه و نگاه پوزیتیویستی حاکم بر نظرسنجی های صورت گرفته در آمریکا در جریان انتخابات اخیر به چالش کشیده شد. تفاوت آرای نهایی شهروندان آمریکایی با نظرسنجی های صورت گرفته نشان داد که ذهنیت مردم مهم تر از روابط علی و معلولی تعبیه شده در روشهای کمی و آماری است.

استاد دانشگاه گیلان در خصوص تبعات پیروزی ترامپ در آمریکا اظهار داشت: اگرچه هم اکنون بازارهای جهانی به دلیل محقق نشدن پیروزی هیلاری کلینتون در شوک به سر می برند، اما این شوک موقتی و هیجانی است. ترامپ در دل ساختارهای سیاسی آمریکا حرکت خواهد کرد و اقدامی ساختار شکنانه علیه ساختار موجود در این کشور صورت نخواهد داد.

وی در ادامه تصریح نمود: ساختارهای الیگارشی و مدلهای سیاسی حاکم بر آمریکا و همچنین لابی های صهیونیستی و دیگر لابی هایی که از این ساختار حمایت می کنند. اساساً قدرت مانور به رئیس جمهور آمریکا نخواهند داد. بنابراین حرکت رئیس جمهور آمریکا محدود در دل ساختارهای ثابت در این کشور است. اگرچه ممکن است ترامپ در حوزه های رفاهی، بازنشستگی و بیمه های عمومی اصلاحاتی را صورت دهد.