کسب رتبه اول دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی در فعالیت فرهنگی قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین مجتبوی ظهر چهارشنبه در نشست خبری اعلام برنامههای سیویکمین جشنواره ملی قرآن و عترت، اظهار کرد: سیویکمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور از تاریخ ۲۰ تا ۲۲ آبان ماه جاری به میزبانی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی در مشهد برگزار میشود.
وی افزود: در این دوره افتخار میزبانی از دانشجو معلم قرآنی سراسر کشور را در شهر امام رضا(ع) داریم و امیدواریم که بتوانیم میزبانیای شایسته برای قرآن و قرآنیان باشیم.
رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی ادامه داد: دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی رتبه اول فعالیتهای فرهنگی و قرآنی دانشگاه فرهنگیان کشور را دارا است و در فصل تابستان امسال نیز ۲۴ دوره گوناگون فرهنگی، تربیتی و آموزشی را با حضور هزاران دانشجو معلم سراسر کشور در مشهد برگزار کردیم.
وی با بیان اینکه این جشنواره تجلی دینی و قرآنی دانشجویان است که در جهت اشاعه فرهنگ دینی در دانشگاهها مثمرثمر واقع شده است، گفت: مراسم افتتاحیه سیویکمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور در تاریخ ۲۰ آبان ماه در تالار ابن هیثم پردیس شهید بهشتی دانشگاه فرهنگیان خراسان رضوی و مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات نیز در تاریخ ۲۲ آبان ماه در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار میشود و برای این دو مراسم از شخصیتهای کشوری، استانی، شهری و قرآنی دعوت بهعمل آمده است.
مجتبوی تصریح کرد: با هماهنگی صورت گرفته با مسئولان رسانههای ملی و استانی، مراسم افتتاحیه و اختتامیه سیویکمین جشنواره ملی قرآن و عترت دانشجویان سراسر کشور به صورت زنده از شبکههای استانی سیمای خراسان رضوی و ملی قرآن و معارف سیما پخش میشود.
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