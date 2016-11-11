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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۲۲

در غرفه مهر مطرح شد؛

جزئیات پذیرش دانشجو در واحد آکسفورد دانشگاه آزاد

جزئیات پذیرش دانشجو در واحد آکسفورد دانشگاه آزاد

مدیرکل بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی جزئیات پذیرش دانشجو در واحد آکسفورد دانشگاه آزاد اسلامی را تشریح کرد.

حسین ابراهیمی، مدیر کل بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها بازدید کرد و به سئوالات خبرنگار مهر پاسخ داد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: واحد آکسفورد دانشگاه آزاد یک دوره‌ای فعال بود و سپس در یک دوره ۲ ساله مجوزهای ما از طرف دولت انگلستان باطل شد. اما در حال حاضر نزدیک به یک سال و نیم است که فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: خوشبختانه مجوزهای پذیرش دانشجو را از موسسه آموزش عالی انگلستان اخذ کرده ایم و از شروع سال تحصیلی مهر ماه ۹۵ امکان تحصیل برای حضور داوطلبان و دانشجویان فراهم شده است.

ابراهیمی خاطر نشان کرد: دانشجویان غیر ایرانی در لندن و انگلستان هم می توانند در این دانشگاه تحصیل کنند.

مدیرکل بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد: برای صرفه جویی در هزینه ها و کاهش خروج ارز از کشور قراردادی بین واحد آکسفورد و  یکی از واحد های جامع کشور منعقد کرده ایم تا دانشجویان بتوانند بخشی از دوره خود را در داخل و بخشی از آن را در واحد اکسفورد بگذرانند.

وی عنوان کرد: سیاستگذاری اصلی ما این است که دانشجویان ایرانی را در آکسفورد جذب کنیم و امیدواریم که از بهمن ماه تعداد این دانشجویان به حد نصاب قابل قبولی برسد.

کد مطلب 3820034

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