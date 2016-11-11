جزئیات پذیرش دانشجو در واحد آکسفورد دانشگاه آزاد

حسین ابراهیمی، مدیر کل بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها بازدید کرد و به سئوالات خبرنگار مهر پاسخ داد.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: واحد آکسفورد دانشگاه آزاد یک دوره‌ای فعال بود و سپس در یک دوره ۲ ساله مجوزهای ما از طرف دولت انگلستان باطل شد. اما در حال حاضر نزدیک به یک سال و نیم است که فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: خوشبختانه مجوزهای پذیرش دانشجو را از موسسه آموزش عالی انگلستان اخذ کرده ایم و از شروع سال تحصیلی مهر ماه ۹۵ امکان تحصیل برای حضور داوطلبان و دانشجویان فراهم شده است.

ابراهیمی خاطر نشان کرد: دانشجویان غیر ایرانی در لندن و انگلستان هم می توانند در این دانشگاه تحصیل کنند.

مدیرکل بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد: برای صرفه جویی در هزینه ها و کاهش خروج ارز از کشور قراردادی بین واحد آکسفورد و یکی از واحد های جامع کشور منعقد کرده ایم تا دانشجویان بتوانند بخشی از دوره خود را در داخل و بخشی از آن را در واحد اکسفورد بگذرانند.

وی عنوان کرد: سیاستگذاری اصلی ما این است که دانشجویان ایرانی را در آکسفورد جذب کنیم و امیدواریم که از بهمن ماه تعداد این دانشجویان به حد نصاب قابل قبولی برسد.