انعقاد تفاهم نامه همکاری منطقه آزاد ارس و سازمان فنی و حرفه ای

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف داداش زاده چهارشنبه با اعلام این خبر اظهار داشت: در نشستی با حضور مدیرعامل ارس و معاون آموزشی سازمان فنی و حرفه ای کشور، این تقاهم نامه همکاری آموزشی با هدف بستر سازی به منظور رشد اقتصادی مداوم، فراگیر و پایدار با ارائه آموزش های فنی و حرفه ای معطوف به کسب و کار بازار محور منعقد شد.

وی با اشاره به اهمیت آموزش نیروی کار ماهر در توسعه صنعت، افزود: ارائه آموزش های مهارتی در زمینه منابع انسانی و نیروی کار متخصص در راستای ارتقاء توان تولید و صادرات محصولات از اهم اهداف این همکاری مشترک است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشکری سازمان منطقه آزاد ارس گفت: سازمان منطقه آزاد ارس با اختصاص فضا و تجهیزات لازم برای براگزاری دوره های آموزشی فنی و حرفه ای بستر حضور نیروی های کار فعال در صنایع این منطقه را در این دوره ها فراهم می نماید.

داداش زاده تصریح کرد : نیاز سنجی آموزشی جامعه هدف، تامین مربیان، اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز و صدور گواهینامه های مهارت و همچنین ارائه خدمات مشاوره و هدایت شغلی از تعهدات سازمان فنی و حرفه ای استان در قالب این تفاهم نامه به شمار می رود.