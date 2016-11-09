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۱۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۰۳

معاون سازمان منطقه آزاد ارس خبر داد:

انعقاد تفاهم نامه همکاری منطقه آزاد ارس و سازمان فنی و حرفه ای

انعقاد تفاهم نامه همکاری منطقه آزاد ارس و سازمان فنی و حرفه ای

جلفا - معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشکری سازمان منطقه آزاد ارس گفت : تفاهم نامه همکاری آموزشی سازمان منطقه آزاد ارس با سازمان فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی منعقد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف داداش زاده چهارشنبه با اعلام این خبر اظهار داشت: در نشستی با حضور مدیرعامل ارس و معاون آموزشی سازمان فنی و حرفه ای کشور، این تقاهم نامه همکاری آموزشی با هدف بستر سازی به منظور رشد اقتصادی مداوم، فراگیر و پایدار با ارائه آموزش های فنی و حرفه ای معطوف به کسب و کار بازار محور منعقد شد.

وی با اشاره به اهمیت آموزش نیروی کار ماهر در توسعه صنعت، افزود: ارائه آموزش های مهارتی در زمینه  منابع انسانی و نیروی کار متخصص در راستای ارتقاء توان تولید و صادرات محصولات از اهم اهداف این همکاری مشترک است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشکری سازمان منطقه آزاد ارس گفت: سازمان منطقه آزاد ارس با اختصاص فضا و تجهیزات لازم  برای براگزاری دوره های آموزشی فنی و حرفه ای بستر حضور نیروی های کار فعال در صنایع این منطقه را در این دوره ها فراهم می نماید.

داداش زاده تصریح کرد : نیاز سنجی آموزشی جامعه هدف، تامین مربیان، اجرای دوره های آموزشی مورد نیاز و صدور گواهینامه های مهارت و همچنین ارائه خدمات مشاوره و هدایت شغلی از تعهدات سازمان فنی و حرفه ای استان در قالب این تفاهم نامه به شمار می رود.

کد مطلب 3820047

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