به گزارش خبرگزاري "مهر"، حجت الاسلام سيد احمد موسوي در خصوص لايحه متمم بودجه اظهار داشت: در سال هاي گذشته اكثر لوايحي كه درباره اصلاح قوانين بودجه سالانه تقديم مجلس مي شد در آخرين ماه سال و صرفا براي افزايش بودجه هاي جاري دستگاه ها بود، در حالي كه براي نخستين مرتبه تقديم چنين لايحه اي مشخصا به دليل افزايش بودجه ها و اعتبارات عمراني صورت مي گيرد.

معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور افزود: با توجه به فرصت محدود باقي مانده تا پايان اين دوره از فعاليت نهاد قانونگذار و حجم لوايح ارايه شده، قرار است جلسه اي در هفته جاري برگزار شود تا لوايح مهم اولويت بندي شده و پس از تاييد دولت براي در دستور كار قرار گرفتن به مجلس پيشنهاد شود تا تكليف آنها قبل از پايان كار مجلس هفتم مشخص گردد.

وي تصريح كرد كه اين جلسه با حضور پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور و فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت برنامه ريزي و خود او به عنوان معاون حقوقي و امور مجلس دكتر احمدي نژاد برگزار مي شود.

اخيرا برخي نمايندگان اعلام كردند مادامي كه تصوير روشني از وضعيت تخصيص اعتبارات و عملكرد وزارتخانه ها و سازمان ها در6 ماه نخست سال گذشته نداشته باشند، نمي توانند در خصوص لايحه متمم بودجه اظهار نظر كنند.

معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور در اين خصوص اظهار داشت: اين خواسته منطقي و به حق نمايندگان است؛ طبعا دولت و مشخصا سازمان مديريت كه مسئوليت تنظيم لايحه متمم بودجه را عهده دار است، ابتدا تصوير روشن، دقيق و كاملي از اعتبارات دستگاه ها و ميزان هزينه هايي كه در بخش هاي عمراني و جاري صورت گرفته به نمايندگان ارايه و سپس خواستار تصويب لايحه متمم خواهد بود.

حجت الاسلام موسوي در ادامه اين گفتگو درباره عدم راي به فوريت لايحه تامين كسري اعتبارات بنزين، گفت: درباره موضوع سهميه بندي بنزين و قيمت آن و تهيه كارت هوشمند، اظهارنظرهاي جدي و متفاوت وجود دارد.

وي اضافه كرد: آنچه همگان تاكيد دارند اين است كه ادامه روند فعلي مصرف بنزين در كشور كه به نوعي هدر دادن سرمايه ملي است، به هيچ عنوان معقول و منطقي نيست و بايد راه حل جدي و اساسي براي آن انديشيد.

"آنچه مهم است اين است هر تصميمي كه مي خواهد اتخاذ گردد، عواقب آن به دقت بررسي شود تا براي حل يك معضل مشكل ديگري به وجود نيايد؛ دولت عدم راي به فوريت لايحه تامين كسري اعتبارات بنزين را در راستاي بررسي دقيق تر مساله ارزيابي مي كند و آن را تقابل مجلس با دولت تلقي نمي كند".

حجت الاسلام موسوي در عين حال با تاكيد بر اين كه نمايندگان دولت در وزارت نفت و سازمان مديريت آماده ارائه توضيح در خصوص ابعاد لايحه مذكور هستند، ابراز اميدواري كرد به دليل اهميت و حساسيت مساله، كميسيون مربوط مجلس اين لايحه را سريع تر و با اولويت بررسي و گزارش آن را براي تصميم گيري نهايي به نمايندگان ملت ارائه كند.

معاون رئيس جمهور در بخش ديگري از اين گفتگو در رابطه با سخنان موهن پاپ در خصوص دين مبين اسلام اظهار داشت: گمان خوشبينانه اين است كه اين سخنان از سرغفلت و كم دقتي و عدم شناخت دقيق ابعاد اسلام مطرح شده است.

وي تاكيد كرد: از پاپ توقع است كه به جايگاه خاص خود توجه داشته باشد و به آثار و تبعات سخنان خود بينديشد؛ وقتي سردمداران جهاني كه قلبا به اسلام و پيامبر عظيم الشأن اسلام اعتقاد ندارند، حداقل براي حفظ ظاهر به دين اسلام و پيامبر اعظم (ص) احترام مي گذارند، پاپ كه داعيه معنويت و روحانيت دارد به طريق اولي بايد براي اسلام، مسلمانان و در راس آن نبي گرامي اسلام ارزش و احترام خاص قائل باشد.

حجت الاسلام موسوي ابراز اميدواري كرد كه پاپ در دام تندروهايي كه منافع خود را در جنگ بين مسلمانان و مسيحيان مي بينند، نيفتند.

معاون دكتر احمدي نژاد همچنين در خصوص اظهارات اخير رئيس جمهوري آمريكا مبني بر ستايش مهارت فني ايران، لزوم تبادل هيات هاي فرهنگي آموزشي بين ايران و آمريكا و احترام قائل شدن به تاريخ و فرهنگ ايران، اظهار داشت: اين اظهارات را نبايد به معناي پذيرش حقانيت جمهوري اسلامي ايران توسط آمريكا و علاقه سران كاخ سفيد به ايجاد رابطه با جمهوري اسلامي ايران دانست.

وي افزود: يقينا آنها با اصل و اساس جمهوري اسلامي مخالفند اما آنچه مهم است اين است كه بالاخره پايداري و پافشاري ايران بر اصول خود و كوتاه نيامدن از مواضع بر حق نظام به هيچ قيمت ولو با تهديدات اقتصادي و نظامي صورت گرفته، در نهايت موجب اعتراف دشمن به حقانيت ايران اسلامي شد.

دكتر موسوي ابراز عقيده كرد: چنانچه ايران در مذاكرات خود با مقامات غربي به آنها باج و امتياز مي داد، رئيس جمهور آمريكا هيچ گاه چنين سخناني را بر زبان نمي آورد؛ البته جرج بوش رئيس جمهور بداند كه ملت و دولت ايران اسلامي يكي است و ملت پشتيبان دولت و دولت خادم و برخاسته از مردم است و او با سخنان خود نمي تواند تفكيك و جدايي و فاصله بين ملت و دولت ايجاد كند.

معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور در خاتمه حمايت 118 كشور از فعاليت هاي هسته اي ايران را زبان گويا و پيام روشن مردم جهان به سردمداران زور و تزوير دانست و بار ديگر تاكيد كرد كه با زبان زور و تزوير با مردم ايران اسلامي نمي توان حرف زد.