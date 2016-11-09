به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظم نظری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این مرکز به‌صورت سوله و با ظرفیت ۸۰ تخت احداث می‌شود.

وی بیان کرد: این مرکز باهدف کمک به مصدومان حوادث طبیعی احتمالی در محورهای مواصلاتی و سایر مناطق استان احداث خواهد شد.

نظری افزود: این امر براساس مصوبه ستاد مدیریت بحران انجام می شود و برای ساخت این مرکز اورژانس پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی اختصاص یافته است.

فرماندار بویراحمد اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشکی یاسوج این مرکز را در کمترین زمان و با امکانات لازم تجهیز خواهد کرد.