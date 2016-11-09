  1. استانها
  2. فارس
۱۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۳۴

ایران عضو فدراسیون انجمن‌های الکترونیک ایمنی ترافیک هوایی شد

ایران عضو فدراسیون انجمن‌های الکترونیک ایمنی ترافیک هوایی شد

شیراز-دبیرکل انجمن متخصصین الکترونیک هواپیمایی ایران گفت: هفته گذشته ایران توانست به عضویت فدراسیون بین المللی انجمن های الکترونیک ایمنی ترافیک هوایی در بیاید.

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقریان ظهر چهارشنبه در همایش روز جهانی الکترونیک  هواپیمایی در شیراز گفت: بعد از تحولات جهانی و مذاکرات ایران با ۱+۵ به درستی صنعت هوانوردی ما هدف اصلی قرار گرفت و امیدواریم راه برای این امر هموارتر شود.

وی افزود: در زمان تحریمها نمیتوانستیم به عضویت جامعه جهانی در بیاییم و از منافع آن محروم بودیم.

باقریان منافع حضور در فدراسیون« IFATSEA »را اینگونه بیان کرد: این فدراسیون به عنوان مشاور در ایکائو کرسی دارد و میتواند بستر توسعه صنعت هوایی کشور را فراهم آورد.

وی توضیح داد:۶۰کشور در این مجمع عضو هستند، این دوره تقاضای ما برای ورود به این مجمع بررسی و به ورود ایران جمع اعضای این فدراسیون رای دادند.

وی افزود: در منطقه ما فقط امارات و در آسیا کشورهایی مثل پاکستان وهند عضو این فدراسیون هستند.

دبیرکل انجمن متخصصین الکترونیک هواپیمایی ایران تاکید کرد: امنیت کشور ما برای این فدراسیون خیلی مهم بود و این آغاز راهی برای اتصال صنعت هوایی کشور به صنعت جهان است.

وی خبر داد: مرکز دوم کنترل قرار است در شیراز راه اندازی شود.

وی بیان کرد: صنعت هوانوری مسیر توسعه هر کشوری است و کشورها برای باز کردن مسیر توسعه شان اول صنعت هوایی را بهبود می دهند.

وی توضیح داد: در دهه های قبل ازپیروزی انقلاب صنعت هوانوردی ایران یکی از قدرتهای اول جهان بشمار می رفت و ایرلاینهای ما در ردیف برترینهای دنیا قرار داشتند و در جنگ تحمیلی نیز نیروهای هوایی با رشادت از انقلاب دفاع کردند.

وی افزود: خوشبختانه زیربنای صنعت هوایی در کشور فراهم است و تحریمها هرچند اثراتی از خود بجا گذاشته ولی نتوانستند این صنعت را زمین گیر کنند.

کد مطلب 3820100

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها