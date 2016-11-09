به گزارش خبرنگار مهر، علی باقریان ظهر چهارشنبه در همایش روز جهانی الکترونیک هواپیمایی در شیراز گفت: بعد از تحولات جهانی و مذاکرات ایران با ۱+۵ به درستی صنعت هوانوردی ما هدف اصلی قرار گرفت و امیدواریم راه برای این امر هموارتر شود.

وی افزود: در زمان تحریمها نمیتوانستیم به عضویت جامعه جهانی در بیاییم و از منافع آن محروم بودیم.

باقریان منافع حضور در فدراسیون« IFATSEA »را اینگونه بیان کرد: این فدراسیون به عنوان مشاور در ایکائو کرسی دارد و میتواند بستر توسعه صنعت هوایی کشور را فراهم آورد.

وی توضیح داد:۶۰کشور در این مجمع عضو هستند، این دوره تقاضای ما برای ورود به این مجمع بررسی و به ورود ایران جمع اعضای این فدراسیون رای دادند.

وی افزود: در منطقه ما فقط امارات و در آسیا کشورهایی مثل پاکستان وهند عضو این فدراسیون هستند.

دبیرکل انجمن متخصصین الکترونیک هواپیمایی ایران تاکید کرد: امنیت کشور ما برای این فدراسیون خیلی مهم بود و این آغاز راهی برای اتصال صنعت هوایی کشور به صنعت جهان است.

وی خبر داد: مرکز دوم کنترل قرار است در شیراز راه اندازی شود.

وی بیان کرد: صنعت هوانوری مسیر توسعه هر کشوری است و کشورها برای باز کردن مسیر توسعه شان اول صنعت هوایی را بهبود می دهند.

وی توضیح داد: در دهه های قبل ازپیروزی انقلاب صنعت هوانوردی ایران یکی از قدرتهای اول جهان بشمار می رفت و ایرلاینهای ما در ردیف برترینهای دنیا قرار داشتند و در جنگ تحمیلی نیز نیروهای هوایی با رشادت از انقلاب دفاع کردند.

وی افزود: خوشبختانه زیربنای صنعت هوایی در کشور فراهم است و تحریمها هرچند اثراتی از خود بجا گذاشته ولی نتوانستند این صنعت را زمین گیر کنند.