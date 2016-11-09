به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع میدانی سوریه اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی امروز با ۴ فروند موشک، منطقه «تل الشعار» در حومه قنیطره را هدف قرار داد.
این حملات آسیبی در پی نداشت. به جزئیات بیشتری اشاره نشده است.
رسانه های خارجی از حمله موشکی رژیم صهیونیستی به حومه قنیطره خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع میدانی سوریه اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی امروز با ۴ فروند موشک، منطقه «تل الشعار» در حومه قنیطره را هدف قرار داد.
این حملات آسیبی در پی نداشت. به جزئیات بیشتری اشاره نشده است.
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