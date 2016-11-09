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۱۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۳۴

حمله موشکی رژیم صهیونیستی به حومه قنیطره

حمله موشکی رژیم صهیونیستی به حومه قنیطره

رسانه های خارجی از حمله موشکی رژیم صهیونیستی به حومه قنیطره خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع میدانی سوریه اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی امروز با ۴ فروند موشک، منطقه «تل الشعار» در حومه قنیطره را هدف قرار داد.

این حملات آسیبی در پی نداشت. به جزئیات بیشتری اشاره نشده است.

کد مطلب 3820101

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