حمله موشکی رژیم صهیونیستی به حومه قنیطره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع میدانی سوریه اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی امروز با ۴ فروند موشک، منطقه «تل الشعار» در حومه قنیطره را هدف قرار داد.

این حملات آسیبی در پی نداشت. به جزئیات بیشتری اشاره نشده است.