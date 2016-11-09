زنجان نیازمند تغییر ساختار در تفکرات مدیریت شهری است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد رحمتی ظهر چهار شنبه در همایش روز جهانی شهرسازی، اظهار داشت: امروز برای توسعه شهر نیازمند توسعه مشارکت های بخش خصوصی هستیم و برای تحقق این موضوع باید تفکرات مدیران و کارمندان در این حوزه تغییر کند.

وی ضرورت تقویت اقتصادی به مدیریت شهری را یادآور شد و افزود: باید مسائل شهری و مدیریتی در حوزه شهر را با رویکرد و نگاه اقتصادی بنگیریم و به آن اهمیت زیادی بدهیم.

رحمتی به وظایف سنگین شهرداری در پروژه های شهری و ارائه خدمات به مردم و شرایط اعتباری آن اشاره کرد و اظهار داشت: شهرداری ها امروز نهادهای مستقلی هستند که از کمک های دولتی برخوردار نبوده و باید برای تامین هزینه های خود درآمدزایی کنند.

معاون استاندار زنجان با بیان اینکه امروز عمده درآمد شهرداری ها از محل عوارض ساخت و ساز و تخلفات در این بخش است، افزود: این نقد جدی به شهرداری برای تامین بخش عمده ای از درآمدها در این بخش وارد است.

رحمتی مشکلات حوزه شهری در کشور و استان را زیاد عنوان کرد و افزود: باید رویکرد مدیریت شهری را به سمت توسعه پروژه های مشارکتی و استفاده از توان بخش خصوصی سوق دهیم.

معاون استاندار زنجان وضعیت درآمدی شهرداری ها را نامناسب عنوان کرد و در خصوص وضعیت درآمدی دولت نیز گفت: امروز وضعیت درآمدی دولت نیز مناسب نیست. گزارش ۶ ماهه سال جاری نشان می دهد که از ۱۴۷ هزار میلیارد تومان اعتبار دولتی ۹۲ هزار میلیارد تومان محقق شده که تنها هزینه جاری دولت ۹۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

رحمتی با بیان اینکه دولت نیز نمی تواند به توسعه پروژه های شهری کمک کند، افزود: در شرایط فعلی باید از توان بخش خصوصی بیشتر استفاده کنیم. هدف ما از حضور سرمایه گذار باید توسعه شاخص های زندگی شهروندان و بهبود سرانه های شهری باشد.

وی ضرورت توجه به خواسته ها و سود سرمایه گذار را یادآور شد و تاکید کرد: باید با یک تعال برد-برد برای توسعه شهر قدم برداشت.