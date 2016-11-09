مدیرعامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران نشان شایسته ملی راکسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در کنگره سراسری نشان شایسته ملی که به همت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سازمان صنایع کوچک و شرکت های صنعتی ایران، اتاق اصناف ایران و انجمن علمی کیفیت ایران در مرکز همایش های کتابخانه ملی ایران برگزار شد، مدیرعامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران به دلیل ارئه خدمات برتر به بازنشستگان و ایجاد الگوی موفق از تکریم ارباب رجوع که منجر به اخذ گواهینامه بین المللی ایزو ۹۰۰۱ شد، به عنوان "برند برتر خدمات و مشتری مداری"، موفق به کسب نشان شایسته ملی شد.

در این کنگره که با اهداف متعددی همچون کمک به توانمندسازی اقتصاد ملی، ایجاد فرصت هم افزایی صنعت و دانشگاه با هدف ارتقا جایگاه برند ملی، ارتقا جایگاه برند "ساخت ایران"، ایجاد مزیت رقابتی در تولید محصولات استراتژیک و تحول در نظام اداری و مدیریت منابع انسانی برپا شده بود، صدها سازمان، نهاد، شرکت و گروه دولتی و خصوصی به رقابت پرداختند تا بر مبنای فرآیند استاندارد جامع ISIR ۱۳۰۰۰ که استانداردهای متعددی همچون ISO ۹۰۰۱، ISO۱۴۰۰۱، OHSAS۱۸۰۰۱ و S۵ را در بر می گیرد، مورد ارزیابی قرار گیرند که در نهایت امر، سازمان بازنشستگی شهرداری تهران به دلیل ارایه خدمات بر اساس جدیدترین روش های علمی، توجه به نیاز مخاطب، اجرای برنامه ها و ارایه خدمات بر مبنای نیاز واقعی مخاطب و ایجاد انگیزه و نشاط برای مخاطبان خود، یعنی بازنشستگان شهرداری تهران موفق به کسب نشان سه گانه شایسته ملی شد و دکتر مصطفی منتظر المهدی در بخش "برند برتر خدمات و مشتری مداری" نشان خود را از دکتر علی رضا محجوب، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و رییس خانه کارگر دریافت کرد.

این مراسم، اولین طرح جامع اعطای نشان سه گانه برند شایسته ملی با رویکرد تبیین سرآمدی سازمانها از سه منظر رضایتمندی مشتری،محیط زیست و کیفیت و بر اساس شاخص های استاندارد جامع ایران بوده که بر اساس بند ۳۰ سیاستهای ابلاغی برنامه ششم توسعه مبنی بر لزوم تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استاندارد سازی کشور، با محوریت الزامات استاندارد فراگیر ISIRII۳۰۰۰ مصوب آبان ماه ۱۳۸۹ سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با استناد به بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان، توسط کمیته فنی و تخصصی جامعه ملی کیفیت برگزار شد.