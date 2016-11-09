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۱۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۰۸

مدیرعامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران نشان شایسته ملی راکسب کرد

مدیرعامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران نشان شایسته ملی راکسب کرد

مصطفی متتظرالمهدی، مدیرعامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران موفق به کسب نشان شایسته ملی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در کنگره سراسری نشان شایسته ملی که به همت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سازمان صنایع کوچک و شرکت های صنعتی ایران، اتاق اصناف ایران و انجمن علمی کیفیت ایران در مرکز همایش های کتابخانه ملی ایران برگزار شد، مدیرعامل سازمان بازنشستگی شهرداری تهران به دلیل ارئه خدمات برتر به بازنشستگان و ایجاد الگوی موفق از تکریم ارباب رجوع که منجر به اخذ گواهینامه بین المللی ایزو ۹۰۰۱ شد، به عنوان "برند برتر خدمات و مشتری مداری"، موفق به کسب نشان شایسته ملی شد.

در این کنگره که با اهداف متعددی همچون کمک به توانمندسازی اقتصاد ملی، ایجاد فرصت هم افزایی صنعت و دانشگاه با هدف ارتقا جایگاه برند ملی، ارتقا جایگاه برند "ساخت ایران"، ایجاد مزیت رقابتی در تولید محصولات استراتژیک و تحول در نظام اداری و مدیریت منابع انسانی برپا شده بود، صدها سازمان، نهاد، شرکت و گروه دولتی و خصوصی به رقابت پرداختند تا بر مبنای فرآیند استاندارد جامع ISIR ۱۳۰۰۰ که استانداردهای متعددی همچون ISO ۹۰۰۱، ISO۱۴۰۰۱، OHSAS۱۸۰۰۱ و   را در بر می گیرد، مورد ارزیابی قرار گیرند که در نهایت امر، سازمان بازنشستگی شهرداری تهران به دلیل ارایه خدمات بر اساس جدیدترین روش های علمی، توجه به نیاز مخاطب، اجرای برنامه ها و ارایه خدمات بر مبنای نیاز واقعی مخاطب و ایجاد انگیزه و نشاط برای مخاطبان خود، یعنی بازنشستگان شهرداری تهران موفق به کسب نشان سه گانه شایسته ملی شد و دکتر مصطفی منتظر المهدی در بخش "برند برتر خدمات و مشتری مداری" نشان خود را از دکتر علی رضا محجوب، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و رییس خانه کارگر دریافت کرد.

این مراسم، اولین طرح جامع اعطای نشان سه گانه برند شایسته ملی با رویکرد تبیین سرآمدی سازمانها از سه منظر رضایتمندی مشتری،محیط زیست و کیفیت و بر اساس شاخص های استاندارد جامع ایران بوده که بر اساس بند ۳۰ سیاستهای ابلاغی برنامه ششم توسعه مبنی بر لزوم تدوین و اجرای سند جامع و نقشه راه تحول نظام استاندارد سازی کشور، با محوریت الزامات استاندارد فراگیر ISIRII۳۰۰۰ مصوب آبان ماه ۱۳۸۹ سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با استناد به بند ۱ ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان، توسط کمیته فنی و تخصصی جامعه ملی کیفیت برگزار شد.

کد مطلب 3820118

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