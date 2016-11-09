به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ظهر چهارشنبه در دیدار با رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) و مدیران کل این نهاد، اظهار کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی باعث متحول شدن نظام اقتصادی کشور شد و همین موضوع محرومیت را در جامعه کاهش داد.
وی با بیان اینکه ایران در زمینه حمایت و مدد رسانی به محرومان و نیازمندان با دیگر کشورها متفاوت است، افزود: توجه و امدادگری به فقرا، مستمندان و نیازمندان از اصول سمتگیری انقلاب شکوهمند اسلامی در سراسر عالم است و توجه به محرومان و حمایت از آنها، به اشکال مختلف وجود دارد اما رویکرد نظام اسلامی و ایران به این حمایتها متفاوت است.
تولیت آستان قدس رضوی از نخستین تفاوت در نظام اسلامی که همانا دگرخواهی در پرتو خداخواهی است نام برد و ادامه داد: دومین تفاوت نیت دگرخواهی در نظام اسلامی است، زیرا در نظام دینی و اسلامی دگرخواهی بر اساس منافع صورت نمیگیرد و در حمایت از محرومین مطالبهای از آنها وجود ندارد.
وی با تأکید به اینکه علاوه بر این حقیقت امدادرسانی در نظام ما حقیقت اخذ یدالله است به این معنا که هر کمکی به مستمندان و نیازمندان به دست خدا داده میشود، تصریح کرد: به منظور اینکه مددکار خوبی برای حمایت و دستگیری از مستمندان باشیم در ابتدا باید مددجوی خوبی باشیم.
آیت الله رئیسی اضافه کرد: در امدادرسانی و دستگیری از محرومان در کشور از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره) تلاشهای زیادی صورت میگیرد و باید کمیت و کیفیت این حمایتها نسبت به گذشته افزایش یابد تا گامهای موثر امروز در جهت تقویت و توانمندسازی محرومان بلندتر و مستحکمتر باشد.
وی فقر را حاصل بیعدالتیهای اجتماعی دانست و گفت: اگر موجبات و نعمات خداوندی با عدالت استفاده شود جامعه انسانی و بشری جامعه ای برخوردار میشود، همچنین راهکار برون رفت از فقر و محرومیت در کشور، اجرای اقتصاد مقاومتی و توجه دولتمردان به تحقق سیاستهای کلی آن است.
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