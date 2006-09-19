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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۰۱

/ با اجراي طرح هماي رحمت در ماه مبارك رمضان /

مايحتاج خانواده هاي بي سرپرست و نيازمند تامين مي شود

مايحتاج خانواده هاي بي سرپرست و نيازمند تامين مي شود

طرح سراسري هماي رحمت به منظور تكريم خانواده هاي بي سرپرست و بي بضاعت با توزيع سبد غذايي و تامين بخشي از مايحتاج معيشتي اين خانواده ها در ماه رمضان از سوي سازمان داوطلبان جمعيت هلال احمر اجرا مي شود.

حسين زاجكاني ها در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: اين طرح با مشاركت پرسنل ، داوطلبان فعال جمعيت، اصناف توليدي ، صنعتي و... به اجرا در مي آيد.

وي خاطر نشان كرد: در طول اجراي اين طرح در سال 84 ، يك هزار و 568 نفر از پرسنل و 4 هزار و 565 نفر از داوطلبان هلال احمر در 274 شعبه در سراسر كشور جهت توزيع 39 هزار و 832 سبد غذايي به ارزش 2 ميليارد و 996 ميليون و 970 هزار و 200 ريال ، مشاركت كردند.

رئيس سازمان داوطلبان هلال احمر در مقايسه اجراي طرح هماي رحمت در سال 84 و سال ما قبل آن ، اظهار داشت: در ماه مبارك رمضان سال گذشته 62 درصد افزايش نيروهاي داوطلب و سبد غذايي براي توزيع در ميان گروه هدف داشتيم.

وي در پايان يادآور شد: با توجه به اينكه طرح هماي رحمت با انجام برنامه هاي ريزي هاي بهتر و تجارب به دست آمده از ساليان گذشته در زمره طرح هاي موفق سازمان به شمار مي رود ، لذا امسال نيز تلاش هاي خوبي به لحاظ جمع آوري امكانات مالي و غذايي توسط داوطلبان صورت گرفته كه نتايج آن در پايان ماه رمضان اعلام خواهد شد.

کد مطلب 382018

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