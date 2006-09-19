مايحتاج خانواده هاي بي سرپرست و نيازمند تامين مي شود

حسين زاجكاني ها در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، افزود: اين طرح با مشاركت پرسنل ، داوطلبان فعال جمعيت، اصناف توليدي ، صنعتي و... به اجرا در مي آيد.

وي خاطر نشان كرد: در طول اجراي اين طرح در سال 84 ، يك هزار و 568 نفر از پرسنل و 4 هزار و 565 نفر از داوطلبان هلال احمر در 274 شعبه در سراسر كشور جهت توزيع 39 هزار و 832 سبد غذايي به ارزش 2 ميليارد و 996 ميليون و 970 هزار و 200 ريال ، مشاركت كردند.

رئيس سازمان داوطلبان هلال احمر در مقايسه اجراي طرح هماي رحمت در سال 84 و سال ما قبل آن ، اظهار داشت: در ماه مبارك رمضان سال گذشته 62 درصد افزايش نيروهاي داوطلب و سبد غذايي براي توزيع در ميان گروه هدف داشتيم.

وي در پايان يادآور شد: با توجه به اينكه طرح هماي رحمت با انجام برنامه هاي ريزي هاي بهتر و تجارب به دست آمده از ساليان گذشته در زمره طرح هاي موفق سازمان به شمار مي رود ، لذا امسال نيز تلاش هاي خوبي به لحاظ جمع آوري امكانات مالي و غذايي توسط داوطلبان صورت گرفته كه نتايج آن در پايان ماه رمضان اعلام خواهد شد.