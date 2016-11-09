اعمال محدودیت تردد کامیون ها در جاده های خوزستان از فردا

سرهنگ رضا دولتشاهی در حاشیه بازدید از مرز چذابه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در محورهای منتهی به مرزهای چذابه و شلمچه تیم های محسوس و نامحسوس مستقر کردیم. البته تلاش شده تا بیشتر تیم های محسوس به کارگیری شود. همچنین از پاسگاه های دیگر نیز این مسیرها را تقویت کردیم.

وی خبر داد: امشب از خارج استان نیز یک سری نیرو و تیم های کمکی می رسند و باز هم این افراد را بین محورهای منتهی به مرزها تزریق می کنیم.

رئیس پلیس راه خوزستان ادامه داد: از فردا محدودیت برای تردد کامیون ها را اعمال می کنیم و دیگر پایانه های تجاری در دو مرز شلمچه و چذابه باید تا پنجم آذر ماه تعطیل شوند.

دولتشاهی تصریح کرد: از روز شنبه نیز اتوبوس های زائران از سایر استان ها نباید در محور ایذه ـ دهدز تردد کنند و مسیرهای جایگزین برای آنها در نظر گرفته ایم. اصفهان ـ درود و خرم آباد ـ اندیمشک محورهای جایگزین برای ایذه ـ دهدز هستند.

وی بیان کرد: از ۲۵ آبان نیز اجازه تردد به هیچ کامیون عراقی در نقاط مختلف خوزستان داده نمی شود و کار ثبت تردد را برای آنها انجام نمی دهیم.

رئیس پلیس راه خوزستان توصیه کرد: به زائران توصیه داریم که حتما سعی کنند خودروهای خود را در پارکینگ های تعیین شده پارک کنند تا بحث ترافیکی و امنیتی را در کنار هم کنترل کنیم.

