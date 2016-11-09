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۱۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۶:۵۰

رئیس پلیس راه خوزستان خبر داد:

اعمال محدودیت تردد کامیون ها در جاده های خوزستان از فردا

اعمال محدودیت تردد کامیون ها در جاده های خوزستان از فردا

چذابه - رئیس پلیس راه خوزستان گفت: از فردا به منظور سهولت تردد خودروهای حامل زائران حسینی، تردد کامیون ها در جاده های خوزستان با محدودیت مواجه می شود.

سرهنگ رضا دولتشاهی در حاشیه بازدید از مرز چذابه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در محورهای منتهی به مرزهای چذابه و شلمچه تیم های محسوس و نامحسوس مستقر کردیم. البته تلاش شده تا بیشتر تیم های محسوس به کارگیری شود. همچنین از پاسگاه های دیگر نیز این مسیرها را تقویت کردیم.

وی خبر داد: امشب از خارج استان نیز یک سری نیرو و تیم های کمکی می رسند و باز هم این افراد را بین محورهای منتهی به مرزها تزریق می کنیم.

رئیس پلیس راه خوزستان ادامه داد: از فردا محدودیت برای تردد کامیون ها را اعمال می کنیم و دیگر پایانه های تجاری در دو مرز شلمچه و چذابه باید تا پنجم آذر ماه تعطیل شوند.

دولتشاهی تصریح کرد: از روز شنبه نیز اتوبوس های زائران از سایر استان ها نباید در محور ایذه ـ دهدز تردد کنند و مسیرهای جایگزین برای آنها در نظر گرفته ایم. اصفهان ـ درود و خرم آباد ـ اندیمشک محورهای جایگزین برای ایذه ـ دهدز هستند.

وی بیان کرد: از ۲۵ آبان نیز اجازه تردد به هیچ کامیون عراقی در نقاط مختلف خوزستان داده نمی شود و کار ثبت تردد را برای آنها انجام نمی دهیم.

رئیس پلیس راه خوزستان توصیه کرد: به زائران توصیه داریم که حتما سعی کنند خودروهای خود را در پارکینگ های تعیین شده پارک کنند تا بحث ترافیکی و امنیتی را در کنار هم کنترل کنیم.
 

کد مطلب 3820209

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