به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از اعضای برگزیده مسابقات جهانی کانون پرورش فکری امروز چهارشنبه با حضور «ایونا کاسالیکا»، داور بین المللی نقاشی کودکان درکرمانشاه در محل مجتمع شماره ۴ کانون پرورش فکری استان کرمانشاه برگزار شد.

یوسف شاه حسینی، معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه، باباجانی مدیر کل امور اجتماعی استانداری کرمانشاه و حق شناس مدیر کل امور بانوان استانداری کرمانشاه دیگر مسئولین حاضر در این مراسم بودند.

کسب مدال های هنری، همانند مدال های علمی و ورزشی ارزشمند هستند

رضا موزونی، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه در این مراسم گفت: در این مراسم، ضمن خوشامد گویی به میهمان ویژه برنامه و تبریک به اعضای ی گزیده کانون، با متفاوت دانستن این همایش، آن را مراسمی کم نظیر دانست و گفت: همایش امروز برای تجلیل از ۷ عضو هنرمند کانون است که با دست های کوچکشان کاری بزرگ و ماندگار را رقم زدند.

وی خطاب به داور بین المللی میهمان در مراسم افزود: حضور شما در کرمانشاه، نشان از علاقه مندیتان به فرهنگ و هنر و به خصوص، در حوزه کودکان است.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه، هم چنین خطاب به کودکان برگزیده مسابقه نقاشی، نیز گفت: شما را درود می گویم که با هنرتان نام ایران عزیز و کرمانشاه را در جهان فریاد زدند و باعث فخر ما شدید.

وی افزود: کسب مدال های ورزشی، علمی، ...اگرچه در جای خود دارای ارزش والایی هستند، اما کسب مدال های هنری نیزدر جای خود دارای اهمیت و ارزشمندند.

در ادامه این مراسم، یوسف شاه حسینی، معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه نیز ضمن تبریک به اعضای برگزیده، گفت: پیام های فلسفی زیادی را در پس همین نقاشی ها می توان دید.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه افزود: امیدواریم صدای این موفقیت ها همیشه در شهر مان بلند باشد.

ردپای فرهنگ ایرانی در نقاشی کودکانش دیده می شود

در ادامه مراسم تقدیر از اعضای برگزیده کرمانشاهی، خانم «ایونا کاسالیکا»، پشت تریبون قرار گرفت و به ایراد سخنرانی پرداخت.

وی با اشاره به موفقیت کودکان کرمانشاهی در چهل و چهارمین مسابقه بین المللی نقاشی لیدیسه، افزود: موضوع جالبی که در نقاشی کو کان ایرانی دیده ایم، ردپای فرهنگ کشور شماست که در آثار نقاشی آنان وجود دارد.

این داور بین المللی با بیان اینکه داوری آثار رسیده، دارای شرایط خاصی است، افزود: هر فستیوالی سلیقه های خاص خودش را دارد. کارها تلفیقی باشد و رئال نباشد. کپی خیلی کار خوبی نیست.

وی همچنین گفت: استعداد بچه های ایرانی بسیار زیاد است. اینکه ۷ اثر نقاشی از کرمانشاه در این مسابقه برنده می شود، فوق العاده است.

«کاسالیکا» با بیان اینکه، ایران، سومین کشوری است که بیشترین مدال را داشته است، به ویژگی نقاشی بچه های ایرانی پرداخت و افزود: در کارهای بچه های ایرانی، خیلی رنگ حضور دارد. همچنین، همیشه داستانی در آنها دیده می شود. داستانی هست و این خیلی جالب است.

داور بین المللی مسابقات لیدیسه با اشاره به تاریخچه مسابقه نقاشی لیدیسه، گفت: این مسابقه، برای یادبود ۸۲ کودکی که در جنگ کشته شدند است.

وی با اشاره به حضور خود در کرمانشاه گفت: به خاطر بچه های با استعداد کرمانشاه، به اینجا آمدم.

در پایان این مراسم ۷ عضو کرمانشاهی برگزیده مسابقات نقاشی جهانی «لیدیسه»، مورد تقدیر قرار گرفتند.