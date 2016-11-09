خیران در مسیر احداث کتابخانه های عمومی گام بر دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل امور کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: از طریق اینترنت و فضای مجازی باید افراد را به خواندن کتاب دعوت و تشویق کرد.

وی گفت: باید فرهنگ سازی در راستای جذب و مشارکت خیران در حوزه ساخت و ساز کتابخانه صورت بگیرد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: کتاب هایی باید ترویج پیدا کند که مردم را به انحراف و جدا شدن از مسیر اصلی نکشاند.

وی گفت: مسئولان کتابخانه های استان تلاش های زیادی در حوزه کتاب و کتابخانی انجام داده اند اما باید بیشتر در راستای ترویج فرهنگ کتابخانی عمل کنند.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: باید کتاب ها آسان و راحت در اختیار افراد قرار گیرد که مردم به سوی کتابخوانی رغبت پیدا کنند.