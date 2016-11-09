ابلاغ بسته خدمتی«پیشگیری و درمان خفگی نوزادان» طی یک ماه آینده

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حیدرزاده ظهر چهارشنبه در نشست کشوری «آسیفکسی هنگام تولد» در همدان بر تداوم برگزاری نشست‌ها و تخصص‌های علمی به منظور کاهش موارد آسیفکسی تأکید کرد.

محمد حیدرزاده تهیه فرم به منظور ثبت رایانه‌ای موارد ابتلا به آسیفکسی و پیگیری آنها را خواستار شد و با بیان اینکه تداوم برگزاری نشست‌های علمی در حصول نتایج موثر است، بر تکرار و تداوم برگزاری نشست‌های مختلف و جمع‌بندی موارد با حضور متخصصان زنان و مامایی تأکید کرد و آن را فصل مشترک همکاری این دو گروه به همراه اعتماد دو سویه برای تحقق اهداف مورد نظر دانست.

حیدرزاده به بیان وضعیت مسیر توسعه سلامت نوزادان در کشور پرداخت و اظهار داشت: میزان مرگ نوزادان در سال ۲۰۰۰، ۱۹ در هر یک‌هزار تولد زنده بود که اکنون به زیر ۱۰ یعنی ۹.۵ در هر یک‌هزار تولد زنده رسیده است.

وی بابیان اینکه طی چند سال اخیر این نرخ دائما در حال کاهش بوده است، گفت: هرچند که نظام سلامت و نرخ باروری بالا و پایین رفته است اما میزان مرگ و میر نوزادان به دلیل افزایش سطح علمی جامعه، بهتر شدن کیفیت زندگی و فراهم‌شدن مراقبت‌های بارداری بهبود داشته است.

رئیس اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت با بیان اینکه دستیابی به میزان مرگ و میر نوزادان، ۹.۵ در هر تولد زنده یک آرزو بود که محقق شد، عنوانکرد: برای اینکه این میزان را کمتر کنیم و به سطح کشورهای پیشرفته یعنی ۵ مرگ نوزاد در هر هزار تولد زنده نزدیک شویم، باید به نکات مهمتری بپردازیم.

خفگی زایمانی از علل اصلی مرگ نوزاد

حیدرزاده با بیان اینکه خفگی زایمانی یکی از علل اصلی مرگ نوزاد است، گفت: خفگی زایمانی تنها باعث مرگ نوزاد نمی‌شود بلکه گاهی ناتوانی نوزاد و عقب ماندگی او از لحاظ عصبی را در پی‌ دارد.

رئیس اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت تاکید کرد: مجموعه راهنمایی بالینی با عنوان «بسته خدمتی پیشگیری و درمان خفگی نوزادان» در یک ماه آینده از سوی وزارت کشور ابلاغ می‌شود.

در ادامه برنامه‌های روز نخست این سمینار، سه پانل برگزار شد که در پانل اول با موضوع «تعریف آسیفکسی، آپگار و احیای نوزاد مبتلا به آسیفکسی و آنالیز گازهای خونی» توسط دکتر عبدالله جنت‌دوست، دکتر محمدرضا آرامش و دکتر پروانه صادقی‌مقدم برگزار شد.

پانل دوم با موضوع «ویژگی آسیفکسی حاد و مزمن، انتقال نوزاد مبتلا به آسیفکسی و بخش مراقبت ویژه از دیدگاه مراقبت عصبی تکاملی» بود که توسط دکتر اصغر مرزبان، دکتر فاطمه مهتا بصیر، دکتر مازیار وکیلی امینی و دکتر پریسا محققی با هدایت دکتر هادی سماعی، دکتر حسن بسکابادی و دکتر فاطمه نیری اجرا شد.

در پانل سوم که هیئت رئیسه آن به عهده دکتر برکتین، دکتر حیدرزاده و دکتر مریم شکوهی بود، موضوع «عوارض قلبی ریوی و سیستم خونساز و درمان آنها و عوارض کلیوی و کبدی و سیستم گوارش و درمان آنها» توسط دکتر سید مستجاب رضوی، دکتر فریبا همتی و دکتر عصمت دیره ارائه شد.