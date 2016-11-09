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۱۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۲۵

احمد ابوالغیظ با محمود عباس در رام الله دیدار کرد

احمد ابوالغیظ با محمود عباس در رام الله دیدار کرد

دبیرکل اتحادیه عرب در سفر به رام الله در کرانه باختری با رئیس تشکیلات خودگردان دیدار و رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، دبیرکل اتحادیه عرب در سفر به فلسطین با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، «احمد ابوالغیظ» دبیرکل اتحادیه عرب برای نخستین بار از ابتدای تصدی این منصب به رام الله در کرانه باختری سفر  و با «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار کرد.

در این دیدار محمود عباس بر اهمیت هماهنگی مشترک میان رهبران فلسطینی و اتحادیه عرب به منظور انجام اقداماتی در راستای حفاظت از حقوق فلسطینیان و تلاش برای پایان دادن به اشغالگری و برپایی دولت فلسطینی مستقل به پایتختی قدس در مرزهای ۱۹۶۷ تاکید کرد.

رئیس تشکیلات خودگردان در این دیدار همچنین تصریح کرد که اعراب باید از طرح فرانسه برای برگزاری همایشی بین المللی با هدف پیشبرد روند سیاسی پیش از پایان سال جاری حمایت کامل کنند.

کد مطلب 3820245

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