تجمع بزرگ ورامینی ها دراربعین/امامزاده یحیی(ع)میزبان عزاداران است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد اربعین شهرستان ورامین عصر چهارشنبه با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه و جمعی از مسئولان و اعضای این ستاد برگزار شد.

آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی در این جلسه با اشاره به این نکته که برگزاری باشکوه مراسم اربعین یک ضرورت انکارناپذیر است، اظهار داشت: مراسم اربعین نماد ارادت مردم به اهل بیت عصمت و طهارت است.

اربعین قدرت شیعه را به نمایش می گذارد

امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین افزود: مراسم اربعین طی سال های اخیر با شکوه خاصی برگزار و هرساله بر شور و عظمت آن افزوده می شود.

وی ادامه داد: باید توجه داشت که مراسم اربعین به خوبی قدرت و عظمت شیعه را به نمایش می گذارد و به همین خاطر باید از همه ظرفیت های موجود برای برگزار باشکوه این مراسم استفاده کرد.

رییس شورای فرهنگ عمومی شهرستان ورامین از تمامی اقشار و نهادهایی که برای برگزاری باشکوه مراسم اربعین در حال تلاش هستند، تشکر و قدردانی کرد.

مراسم اربعین در امامزاده یحیی(ع) ورامین برگزار می شود

حجت الاسلام رضا غلامی رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین نیز در این جلسه با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته برای برگزاری مراسم اربعین در این شهرستان اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی به عمل آمده، مراسم اربعین حسینی در امامزاده یحیی(ع) شهرستان ورامین برگزار می شود.

وی افزود: امامزاده یحیی(ع) از جمله شخصیت های برجسته مدفون در شهرستان ورامین است و تلاش خواهد شد تا این امامزاده واجب التعظیم به قطب فرهنگی و مذهبی شهرستان تبدیل شود.

حضور هیئات مذهبی در امامزاده یحیی(ع) در روز اربعین حسینی

غلامی ادامه داد: بر اساس پیش بینی های به عمل آمده، عزاداران حسینی در روز اربعین در امامزاده یحیی(ع) تجمع و هیئات مذهبی از صبح روز اربعین در این مکان مقدس حاضر خواهند شد.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین اضافه کرد: تلاش می شود تا اقشار و طبقات مختلف مردم بویژه هیئات مذهبی به صورت منسجم در مراسم محوری روز اربعین حسینی در امامزاده یحیی(ع) شرکت کنند.

وی بیان داشت: بدون تردید برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی در ورامین می تواند برکات و آثار فراوانی را برای اقشار مختلف مردم داشته باشد و نباید این فرصت را از دست داد.

مراسم اربعین خنثی کننده توطئه های دشمن است

حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران و امام جمعه موقت ورامین نیز در این جلسه اظهار داشت: مراسم اربعین خنثی کننده توطئه های دشمن برای ضربه زدن به مکتب اهل بیت عصمت و طهارت است.

وی افزود: قدرت های مستکبر عالم و فرقه های انحرافی نظیر وهابیت در طول سال تلاش می کنند تا از نفوذ و گسترش فرهنگ و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت جلوگیری به عمل آورند اما مراسم اربعین حسینی تمام توطئه ها را خنثی و عظمت و اقتدار شیعه را به معرض نمایش می گذارد.

محمودی ادامه داد: بدون تردید روز اربعین حسینی، روز مانور شیعه بوده و باید همه عزاداران و محبان اهل بیت عصمت و طهارت به وظیفه و رسالت خود در پاسداری از ارزش های دینی و الهی عمل کنند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران اضافه کرد: مسئولان شهرستان ورامین تصمیم گرفته اند تا با توجه به جایگاه و شخصیت امامزاده یحیی(ع)، این مکان مقدس را به عنوان قطب مذهبی شهرستان معرفی کنند و به همین خاطر برنامه عزاداری و تجمع هیئات مذهبی در اربعین حسینی، در این مکان مقدس پیش بینی شده است.

وی بیان داشت :مردم شهرستان ورامین همواره پاسدار ارزش ها و اصول اسلامی بوده اند و در روز اربعین حسینی بار دیگر به وظیفه دینی و شرعی خود عمل خواهند کرد.