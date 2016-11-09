ترس و تردید اهرم غلبه بر توان داخلی/کنسرت«نمی توانیم»تمام شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی بعد از ظهر امروز در جمع دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه اظهار داشت: بکی از تعابیری که با پیروزی انقلاب اسلامی پدیدار شد و حقیقتا یک تعارف نبود "جمهوری اسلامی" است. نه جمهوریت آن و نه اسلامیت آن.

وی ادامه داد: هنر امام این بود که با الهام از آموزه های دینی دو مفهومی را که سالها و بلکه قرنها مهجور مانده بودند را بتواند در عرصه جامعه و سیاست وارد و بین آنها ارتباط برقرار کند. دنیا هم دیده است که این اتفاق توانسته چه اثراتی داشته باشد و ثمره تلفیق دین باوری و مردم باوری را بروز و نمود بدهد.

جلیلی افزود: این الگو هم برای ایستادن هم برای پیشرفت کردن و هم برای تکثیر شدن حرف داشت و این هنر امام بود. این را اگر ابتدای انقلاب می گفتیم ممکن بود که عده ای بگویند یک فرضیه و ادعاست که باید اثبات شود اما امروز این دیگر یک ادعا نیست. کسانی بر این موضوع اذعان دارند که در مقابل ما هستند و می گویند ما پذیرفتیم که قدرتی تولید شده است که می تواند نقشهای مهمی را ایفا کند.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه این اذعان دشمنان به قدرت جمهوری اسلامی با تلاش برای از بین بردن آن همراه است، گفت: دشمن در مقابل این تولید قدرت توسط نظام دین باور و مردم باور ایستاده است نه فقط در عرصه های سیاسی بلکه در عرصه های سخت افزاری و می بینیم که ۸ سال عروسکی مانند صدام را به جان مردم ایران می اندازد اما بعد از ایستادگی مبتنی بر ایمان توده های مردم می بینیم که دیگر جراتی برای نزدیک شدن به مرزهای این کشور وجود ندارد.

وی افزود: همین اتفاق در عرصه فشارهای اقتصادی هم شکل گرفت. همان کسی که قوی ترین سلاح ها را به صدام می داد بعدا در مقام وزارت خارجه آمریکا (هیلاری کلینتون) اعلام کرد که باید تحریم های فلج کننده علیه ایران را کلید بزنیم. این فقط عبارت نبود واقعا هرچه در توان داشت به کار می برد. آنها می بینند که پیشرفتها اتفاقا در جاهایی است که آنها توان خود را می گذارند که رشد نکند. مثل توان دفاعی و توان هسته ای کشور.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: اینها نتیجه حرکت ملتی است که ایمان دارد نمی هراسد و می ایستد. این تقابل در عرصه فرهنگی هم به شدت وجود دارد ولی میبینیم با اینکه هزاران شبکه ماهواره ای کار می کنند این جمعیت میلیونی زائران اباعبدالله نشان می دهد که تهاجم دشمن آن اثری که باید نگذاشته است. اینها همان مسائلی است که دشمن در محاسبات خود نتوانسته است بگنجاند. روستایی در حومه کرمان هست به نام "گنجان" که جمعیت ۷۰۰ نفری آن ۷۰ شهید را تقدیم انقلاب کرده است و دشمن "گنجان" را نتوانسته است در محاسبات خود بگنجاند.

دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی گفت: بنابراین تمام تلاش دشمن امروز برای از بین بردن این قدرت جمهوری اسلامی که مبتنی بر ایمان و باور مردم است تمرکز پیدا کرده و در این مسیر از همه اهرم های خود استفاده می کند. دشمن می خواهد ملتی را که نمی ترسد بترساند و متاسفانه گاهی در پیشبرد اهداف خود قدمهایی هم بردارد. ترس اولین اهرم دشمن است.

وی افزود: علاوه بر ایجاد ترس، دشمن برای چیره شدن بر ایمان مردم به دنبال ایجاد تردید است. تردید دومین اهرم دشمت برای خالی کردن مردم از باور به توانمندی های خویش است. و در برابر این تردید باید امید را حفظ کرد. امید یعنی باور به توانمندی ها. ما باید به قدرتی تکیه کنیم که تحولات بیرونی قادر به تغییر ساختار محاسبات ما نباشد.

جلیلی گفت: از برکات اتکا به قدرت و توانمندی داخلی همین است که با تکیه بر آن می توان به آینده ای امید داشت که متکی به تحولات خارجی نباشد. به عبارت بهتر هرچه دشمن بتواند نقطه اتکای مردم را از خودباوری داخلی به قدرتهای خارجی معطوف کند به همان اندازه در پیشبرد اهداف خود و تضعیف نیروی مردم موفق بوده است.

وی افزود: اینجاست که وقتی مجموعه ای از داشته های استراتژیک شما مثل آب سنگین و محصولات هسته ای از داخل به خارج منتقل می شود به همان اندازه گرانیگای قدرت شما منتقل شده و این همان خسارت سنگینی است که باید هشدار داد.

جلیلی گفت: اینجاست که وقتی دشمن می خواهد یک جریان یاس و نا امیدی را القا کند و یا یک کنسرت ما نمی توانیم به راه بیاندازد به دنبال این است که با ضرب آهنگ نا امیدی خود جلوی پیشرفت یک ملت را بگیرید و کسانی هم که به این ضرب آهنگ دل می بندند نمی دانند که دل به الاغ ها ببندند یا از آمدن فیلها نگران باشند.

وی افزود: ماباید بتوانیم قدرت خود را پیدا کنیم. کسانی که گمان می کنند می توانند با تکیه بر قدرت خارجی به جایی برسند و قدرت داخلی و نیروهای داخلی را قبول ندارند درگیر سرابی بیش نیستند. یک روزی ما برای جمعیتی حدود ۸۵۰ هزار نفر داروهایی نیاز داشتیم که سوخت ۲۰ درصد نیاز داشت و دشمن گمان کرد که اگر برخلاف قوانین آژانس این سوخت را به ما ندهد بک اهرم فشاری خواهد داشت. ملت ما جوابش این بود که اگر ندهید می ایستیم و خودمان می سازیم.

جلیلی این ایستادگی احمدی روشن ها و علی محمدی ها را برای سوخت ۲۰ درصد یک تولید قدرتی ارزیابی کرد که دشمن را در مذاکرات بعدی به جای چانه زدن روی غنی سازی ۳ درصد به مرز قدرت تولید سوخت ۲۰ درصدی کشاند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: متاسفانه در ایران ادبیات برخی که توانمندی های ملت ما را در حد تولید آبگوشت بزباش می دانند به مقام عمل رسیده است و مبینیم که برای ساده ترین قاز یک پروژه راه آهن اتریشیها می آیند و ۱۰ سال امتیاز آن را می گیرند و بعضیها خوش حال هم هستند که او آمده و به عهده گرفته است این نادیده گرفتن بزرگی و توان ملت ایران است.

وی در پایان سخنانش اظهار داشت: ما باید جلوی کنسرت ما نمی توانیم را بگیریم. چه کلینتون رهبر آن باشد و چه ترامپ با ترامپتش بخواهد به آن هیجان بدهد.