جنازه بانوی گلستانی غرق شده در سیلاب پیدا شد

حسین احمدی به خبرنگار مهر گفت: جنازه بانوی ۵۰ ساله که در تاریخ ۱۳ آبان ماه سال جاری خبر گمشدن وی منتشرشده بود، ساعتی پیش، پس از هفت روز عملیات در روستای «کلی جی» در فاصله ۶۵ کیلومتری از محل حادثه توسط تیم جستجو سیلاب جمعیت پیدا شد.

وی در رابطه با این حادثه توضیح داد: روز ۱۳ آبان ساعت ۱۷ خبر گم‌شدن یک بانوی ۵۰ ساله در منطقه (مراوه‌تپه-روستای قره گل شرقی) به مسئول امداد و نجات شهرستان کلاله اعلام شد و تیم‌های جمعیت به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: ابتدا پس از اعلام گمشدگی در کوهستان دو تیم واکنش سریع جمعیت به همراه دو تیم آنست در محل حادثه حاضر شدند که پس از بررسی‌های انجام‌شده، با توجه به مشخصات فرد گمشده و همچنین طغیان رودخانه متوجه غرق‌شدگی فرد موردنظر شده و سپس تیم‌های سیلاب جمعیت به همراه ۸۶ نجات گر و ۱۷۵ نیروی مردمی به محل حادثه فرستاده شدند.

احمدی با بیان اینکه در نهایت جنازه این بانوی ۵۰ ساله در ساعت ۱۵ روز چهارشنبه پس از هفت روز عملیات تجسس پیدا شد، تصریح کرد: تجهیزات به‌کارگیری شده در این عملیات ۲۵ خودروی امدادی، دو قلاده سگ تجسس، سه دستگاه قایق و یک ست غواصی بوده است.