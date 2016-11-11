بزرگترین باشگاه ورزشی کشور را داریم

سردار مرتضی حسن‌پور ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها گفت: در حال حاضر نیروی زمینی بزرگترین باشگاه کشور است زیرا در ۲۴ رشته شرکت داریم و ۳۰ تیم ما در مسابقات قهرمانی کشور و قهرمانی استان حضور دارند. در ۱۴ رشته هم در لیگ برتر حاضر هستیم.

وی افزود: امیدوارم بتوانیم طبق وظیفه‌مان به ورزش کمک کنیم و جوانانی که به سن سربازی می‌رسند، دیگر دغدغه‌ای برای ادامه ورزش حرفه‌ای نداشته باشند.

مدیرعامل باشگاه نیروی زمینی در پایان اضافه کرد: نباید نگاه‌ها تنها روی فوتبال باشد. رسانه‌ها باید به همه رشته‌ها نگاه عام داشته باشند تا دیدگاه مردم هم تغییر کند. در حال حاضر تیم فوتبال ما در رده لیگ دو حضور دارد و تلاش می‌کنیم این تیم را با توجه به نتایج خوبی که گرفته، به لیگ دسته اول بازگردانیم.