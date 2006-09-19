طرح جامع و تفصيلي شهر تهران آماده مي شود

عباس اخلاصي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: طرح جامع و تفصيلي شهر تهران در حال بررسي در اداره كل شهر سازي و كميسيون ماده پنج است و بزودي به تصويب خواهد رسيد.

وي در ادامه با توجه به اختلاف نظرهاي پيش آمده در جلسات بررسي اين طرح كه به انتقاد نماينده وزارت مسكن از متوليان تهيه طرح منتهي شد ، افزود: اختلاف نظرها در موارد جزئي بود ، در حالي كه ساختار طرح مورد تاييد همه عوامل و سازمان هاي مرتبط قرار دارد.

اخلاصي با اشاره به اينكه طرح در حال بررسي و تكميل است ، گفت: اظهار نظرهايي كه در طول تصويب طرح مطرح شد ، مدنظر قرار خواهد گرفت.

وي در ادامه با بيان اينكه تصويب طرح جامع تحول بزرگي در سيستم مديريت شهر تهران و همچنين مديريت بحران ايجاد خواهد كرد ، افزود: با تصويب طرح جامع ، برخورد سليقه اي و شخصي با مسائل شهري منسوخ خواهد شد و توزيع خدمات با نظم در تمامي مناطق اجرا خواهد شد.

اخلاصي با اشاره به در نظر گرفته شدن شرايط بحراني مثل سيل و زلزله در طرح جامع ، گفت: شهر تهران با توجه به آسيب پذيري در برابر بلاياي طبيعي ، به تصويب و اجراي اين طرح نيازمند است.

مديركل معماري و ساختمان معاونت شهرسازي شهرداري تهران افزود: طرح جامع و تفصيلي تهران با حضور چندين مركز تحقيقاتي داخلي و خارجي تهيه شده است كه مراحل پاياني بررسي خود را مي گذراند.