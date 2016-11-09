محمود صادقی نماینده مردم تهران عصر امروز در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها و در گفتگو با خبرنگار این رسانه، درباره آخرین وضعیت پیگیری جمعی از نمایندگان برای استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: مشکلی که در مجموعه آموزش عالی کشور به چشم می خورد عمدتا به مجلس نهم برمی گردد که اجازه حضور وزرای مطلوب رئیس جمهور را ندادند.

وی افزود: از سوی دیگر اختیارات وزارت علوم و مجموعه آموزش عالی کشور متناسب با انتظاراتی که از آن وجود دارد نیست و دستگاه های مشابه مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در وضعیت موجود سهم دارند.

صادقی با بیان اینکه بسیاری از مواردی که در استیضاح آقای فرهادی مطرح شده همان چیزهایی است که مدتی پیش در طرح سوال آمد و نمایندگان با آن موافق نبودند، خاطرنشان کرد: همین موارد مجددا در استیضاح مطرح شده و مسائل سیاسی نیز با آن مخلوط شده است.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: باتوجه به مدت باقی مانده از عمر دولت و اولویت هایی که در بین نمایندگان وجود دارد، بعید می دانم که طرح استیضاح آقای فرهادی به سرانجام برسد.