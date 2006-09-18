دانشجويان دانشگاه فردوسي آغاز سال تحصيلي را جشن گرفتند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر در مشهد ، در اين مراسم دكتر عليرضا عاشوري رئيس دانشگاه فردوسي مشهد با ايراد سخناني اظهار داشت : شما دانشجويان سهمي عظيم در پيشرفت كشور و ارائه خدمت به مردم داريد كه با اتكا به توانايي و تلاش و پشتكار و توكل به خدا بايد در اين جهت گام برداريد .

وي ضمن اظهار خرسندي از تقارن سال تحصيلي جديد با ماه مبارك رمضان افزود : از ميان دانشجويان پذيرفته شده در دانشگاه هاي سراسر كشور دانشگاه فردوسي مشهد در سال تحصيلي جديد حدود 3 هزار دانشجو در مقاطع تحصيلي مختلف پذيرفته است .

دانشجويان جديد الورود دانشگاه فردوسي مشهد با حضور در حرم مطهر رضوي ضمن قرائت زيارتنامه آن حضرت سوگند ياد كردند .

در اين سوگند نامه آمده است : " پروردگارا در پيشگاه تو قرآن را به شهادت مي طلبم و عهد و پيمان مي بندم كه همواره به قانون اساسي و نظام مقدس جمهوري اسلامي و بقاي آن پايبند باشم و در جهت تحكيم آن حداكثر تلاش خود را بنمايم . پروردگارا از تو مدد مي جويم كه در خدمت به خلق موفق باشم ".



