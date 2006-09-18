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۲۷ شهریور ۱۳۸۵، ۱۹:۵۷

دانشجويان دانشگاه فردوسي آغاز سال تحصيلي را جشن گرفتند

جشن آغاز سال تحصيلي دانشجويان جديدالورود دانشگاه فردوسي مشهد امروز در حرم مطهر رضوي برگزار شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر در مشهد ، در اين مراسم دكتر عليرضا عاشوري رئيس دانشگاه فردوسي مشهد با ايراد سخناني اظهار داشت : شما دانشجويان سهمي عظيم در پيشرفت كشور و ارائه خدمت به مردم داريد كه با اتكا به توانايي و تلاش و پشتكار و توكل به خدا بايد در اين جهت گام برداريد .

وي ضمن اظهار خرسندي از تقارن سال تحصيلي جديد با ماه مبارك رمضان افزود : از ميان دانشجويان پذيرفته شده در دانشگاه هاي سراسر كشور دانشگاه فردوسي مشهد در سال تحصيلي جديد حدود 3 هزار دانشجو در مقاطع تحصيلي مختلف پذيرفته است .

 دانشجويان جديد الورود دانشگاه فردوسي مشهد با حضور در حرم مطهر رضوي ضمن قرائت زيارتنامه آن حضرت سوگند ياد كردند .

در اين سوگند نامه آمده است : " پروردگارا در پيشگاه تو قرآن را به شهادت مي طلبم و عهد و پيمان مي بندم كه همواره به قانون اساسي و نظام مقدس جمهوري اسلامي و بقاي آن پايبند باشم و در جهت تحكيم آن حداكثر تلاش خود را بنمايم . پروردگارا از تو مدد مي جويم كه در خدمت به خلق موفق باشم ".


 

کد مطلب 382029

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