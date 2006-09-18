سخنان اخير پاپ بر روند گفتگوي اديان تأثيرگذار است

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله تسخيري دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي در گفتگو با شبكه العالم افزود: سخنان پاپ در اين شرايط با تروريسم و مسيحيت افراط گر و صهيونيست هم جهت است .

وي با يادآوري نقش اسلام در برگرداندن عقلانيت و محاوره منطقي به سير انديشه بشري، به بحران تفكر و توهمات و خرافات منتسب به دين در زمان ظهور اسلام اشاره كرد .

دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي خواستار عذرخواهي پاپ از مسلمانان شد و افزود: اذعان به اشتباه از خصوصيات زيباي انسان است، به ويژه آنكه از زبان شخصي مانند پاپ شنيده شود و عذرخواهي پاپ شايسته مقام او است .

آيت الله تسخيري علماي مسيحيت و اسلام را به پيشگيري از بروز جنگ ديني توصيه كرد .

وي در پايان تأكيد كرد: از تمام مسلمانان جهان مي خواهم اعتراض خود را به اين مسئله آنگونه كه در شأن تمدن و تعاليم اسلامي است ابراز كنند واز راههايي كه مورد تأييد اسلام نيست، براي اعتراض استفاده نكنند .