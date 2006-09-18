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۲۷ شهریور ۱۳۸۵، ۱۳:۴۰

آيت الله تسخيري:

سخنان اخير پاپ بر روند گفتگوي اديان تأثيرگذار است

سخنان اخير پاپ بر روند گفتگوي اديان تأثيرگذار است

دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي با اظهار تعجب از سخنان پاپ در مورد اسلام، گفت: اين سخنان ضربه بزرگي به گفتگوي ميان اديان وارد مي كند .

به گزارش خبرگزاري مهر، آيت الله تسخيري دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي در گفتگو با شبكه العالم افزود: سخنان پاپ در اين شرايط با تروريسم و مسيحيت افراط گر و صهيونيست هم جهت است .

وي با يادآوري نقش اسلام در برگرداندن عقلانيت و محاوره منطقي به سير انديشه بشري، به بحران تفكر و توهمات و خرافات منتسب به دين در زمان ظهور اسلام اشاره كرد .

دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي خواستار عذرخواهي پاپ از مسلمانان شد و افزود: اذعان به اشتباه از خصوصيات زيباي انسان است، به ويژه آنكه از زبان شخصي مانند پاپ شنيده شود و عذرخواهي پاپ شايسته مقام او است .

آيت الله تسخيري علماي مسيحيت و اسلام را به پيشگيري از بروز جنگ ديني توصيه كرد .

وي در پايان تأكيد كرد: از تمام مسلمانان جهان مي خواهم اعتراض خود را به اين مسئله آنگونه كه در شأن تمدن و تعاليم اسلامي است ابراز كنند واز راههايي كه مورد تأييد اسلام نيست، براي اعتراض استفاده نكنند .

کد مطلب 382030

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