به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان عصر چهارشنبه در بازدید از شهرک صنعتی سیمین دشت واقع در استان البرز، بر ضرورت استفاده واحدهای تولیدی از سیاستهای درست اقتصادی تأکید کرد.
وی در ادامه با تأکید بر اجرا و تحقق سیاستهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی درزمینهٔ اقتصاد مقاومتی، گفت: همه تلاشها باید در راستای حمایت و تقویت تولیدات داخل باشد.
پزشکیان با اشاره به اینکه وظیفه مسئولان توجه و ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان است، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلاش میکنند طرحها و لوایحی به تصویب برسد که باعث قطع وابستگی به محصولات خارجی شود.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ارائه راهکار برای حل مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی از سوی دولت، گفت: در مجلس شورای اسلامی همه توانمان را برای خودکفایی و رونق واحدهای صنعتی و تولیدی کشور به کار گرفتهایم.
وی از اجرایی شدن قانونی در حوزه مالیات خبر داد و گفت: اگر بتوانیم این قانون را اجرایی کنیم تمام اطلاعات دادههای افراد بهصورت شخصی ثبت میشود.
پزشکیان با تأکید بر اینکه در صورت اجرای این قانون ادارات گمرک، ثبت، دارایی و غیره به هم متصل میشوند، گفت: با اجرای این قانون قادر خواهیم بود در مقابل رشوهخواریها و تخلفاتی که در بحث مالی انجام میشود باستیم.
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: با تصویب این قانون حتی افرادی که با زمینخواری، دلالی و قاچاق کالا درآمد هنگفتی دارند نیز در امان نخواهند بود و قانون به تمام این مسائل چیره خواهد بود.
پزشکیان بابیان اینکه قیمتهای بنزین، گاز و غیره در جهان نصف شده است گفت: بااینوجود مواد پتروشیمی که به ایران میفروشند گرانتر از قبل شده است و وظیفه دولت در این رابطه پشتیبانی از تولیدکنندگان است تا بتوانیم در تمام موارد خودکفا باشیم.
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