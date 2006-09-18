پارك هاي علم و فناوري نقش مهمي در انقلاب تكنولوژيك دارند

به گزارش خبرنگار فناوري مهر دكتر "عابدين صالح " نماينده يونسكو در ايران ظهر امروز در اجلاس پارك هاي علم و فناوري در اصفهان بر نقش ويژه پارك هاي فناوري در توسعه و حمايت يونسكو از اين پارك ها تاكيد كرد و گفت: در جوامع سنتي تنها كار و سرمايه مطرح است ولي در كشورهاي دانش محور دانش اهميت و جايگاه خودش را در كنار كار و سرمايه دارد و تكنولوژي و علم ابزارهاي توسعه هستند كه همين مسئله نشان از جايگاه خاص پارك هاي فناوري دارد.

دكتر عابدين صالح با اشاره به علاقمندي يونسكو در حمايت از توسعه مبتني بر دانش تصريح كرد: ما تلاش كرده ايم كه در ايده هاي مبتني بر علم با كشورها و ارگان هاي مختلف در اين زمينه همكاري داشته باشيم و مسلما اين همكاري ما ادامه پيدا خواهد كرد تا شاهد ايجاد پارك هاي فناوري بيشتري باشيم.

وي همچنين به كمك يك ميليون دلاري شركت هاي كره اي در اين زمينه به يونسكو اشاره كرد و اظهار داشت: اين كمك ها مي توانند بسيار موثر باشند و ما هم تلاش خواهيم كرد كه اين پارك ها در كشورهاي عربي و آفريقايي مستقر شوند و فعاليت هاي خود را آغاز كنند.

نماينده يونسكو در ايران ادامه داد: يونسكو متعهد است كه دانش و اطلاعات مربوط به بشريت را افزايش دهد و در اين راستا از هيچ تلاشي فروگذار نخواهد كرد و از تمام پتانسيل هاي موجود در خود و ساير ارگان ها استفاده مي كند.

وي همچنين از برگزاري كنفرانسي در زمينه پارك هاي فناوري در شهر مسقط عمان خبر داد و گفت: اين كنفرانس زمينه اي براي انتقال تجربيات بين شركت هاي مختلف خواهد بود.