سیاست آل خلیفه ضد فعالان بحرینی غیر قابل توجیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، کمیته حقوق بشر بحرین در بیانیه ای به سیاست های سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه در حق شهروندان بحرین اعتراض کرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه کمیته حقوق بشر آمده است: مقامات امنیتی با ادعاهای واهی و حیله گرانه علیه گروه های سیاسی و حقوقی، اقدام خود در ممانعت از سفر فعالان سیاسی و حقوقی به خارج از کشور را توجیه کردند؛ این اقدام مقامات امنیتی پس از موج انتقادات علیه حکومت بحرین صورت گرفت.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: دلایلی که برای محروم کردن این افراد از سفر به خارج از کشور مطرح می شود، توجیه قانونی ندارد و انتقادها علیه حکومت بحرین به دلیل نقض آزادی رفت و آمد فعالان حقوق بشر، از ماه ژوئیه ۲۰۱۶ همزمان با سی و دومین دوره نشست شورای حقوق بشر افزایش یافت.

در پایان این بیانیه تاکید شده است: خواستار اقداماتی برای فشار بر مقامات بحرین به منظور عدم ممانعت از سفر مدافعان حقوق بشر و آزادی خواهان هستیم. همچنین سیاست پیگرد قضایی که حق انجام فعالیت های سیاسی و حقوقی را سلب می کند، باید متوقف گردد.

گفتنی است، رژیم آل خلیفه از حدود ۵ ماه پیش تاکنون پس از سلب تابعیت آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین سیاست های سرکوبگرانه را علیه شیعیان و فعالان سیاسی و حقوقی این کشور تشدید کرد.