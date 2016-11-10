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۲۰ آبان ۱۳۹۵، ۹:۲۰

فرماندار فومن خواستار شد:

مسئولان در حوزه ساماندهی امور جوانان هدفمند عمل کنند

مسئولان در حوزه ساماندهی امور جوانان هدفمند عمل کنند

فومن –فرماندار فومن با اشاره به نقش موثر جوانان در پیشرفت و توسعه جامعه ، تأکید کرد: مسئولان در حوزه ساماندهی امور جوانان با برنامه و هدف محور عمل کنند.

به گزارش خبرنگارمهر، میرشمس مومنی زاده در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان که شامگاه چهارشنبه در دفتر فرمانداری شهرستان فومن برگزار شد، اظهارکرد: باید درحوزه جوانان و امور مربوط به آنها فعالیت های زیربنایی و ماندگار صورت گیرد.

وی با اشاره به حوزه اجتماعی و فرهنگی، افزود: مسئولان امر باید در این حوزه ها در مورد جوانان برنامه ریزی مناسب و عملی انجام دهند.

فرماندار فومن به نقش تأثیرگذار قشر جوان و بانوان در پیشرفت و توسعه هر جامعه اشاره و تأکید کرد: مسئولان باید در حوزه جوانان با برنامه و هدف محور عمل کنند.

وی با تأکید برضرورت ایجاد تحول و تغییر در حوزه جوانان در سطح شهرستان فومن، خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تعامل دستگاه های عضو ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان فعالیت ها و نشست های خوبی برگزار شده که می تواند الگوی مناسب برای سایر مناطق استان شود.

مومنی زاده با اشاره به تشکیل کارگروه ها غنی سازی اوقات فراغت، ازدواج، اشتغال و...، گفت: انتظار می رود که با برنامه ریزی مناسب و هدفمند و با توجه به پتانسیل های مطلوب در عرصه های مختلف شهرستان شاهد یک تحول مطلوب در زمینه جوانان شویم.

کد مطلب 3820378

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