بازیکنان صالحین ورامین در شرایط ایده آلی به سر می برند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مصطفی وند بازیکن صالحین ورامین شامگاه چهارشنبه پس از پایان دیدار این تیم با بانک سرمایه اظهار داشت: تیم بانک سرمایه، تیم بسیار پرمهره ای محسوب می شود.

بازیکن تیم والیبال صالحین ورامین افزود: تیم بانک سرمایه تا پایان هفته چهارم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور، مقابل تمامی حریفان به پیروزی رسیده بود و ما می دانستیم که دیدار سخت و دشواری را مقابل این تیم پیش رو داریم.

وی ادامه داد: در شروع لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور با مشکلاتی روبرو شدیم که تمرینات نامنظم، شرایط بدنی بازیکنان را از حالت ایده آل دور نگه داشت اما خوشبختانه طی هفته گذشته تمرینات خوبی را انجام دادیم.

مصطفی وند اضافه کرد: هم اکنون شرایط ایده آلی در تیم صالحین ورامین حاکم است و امیدواریم روند رو به رشد نماینده والیبال ورامین ادامه پیدا کند.